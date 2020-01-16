最新研究：恐怖主義造成全球在2018年損失340億美元

根據經濟與和平研究所（IEP）公布的最新全球恐怖主義指標（GTI），全球恐怖主義在2018年奪走的性命雖然減少了，但在經濟及社會層面仍有廣泛的影響。

IEP警告，「儘管恐怖主義活躍的程度已下滑，但影響力並未減損」。恐怖主義造成的總喪生人數在2018年下滑15.2%至15,952人，人數為連續第四年減少，比2014年的高峰銳減53%。喪生人數下滑的主因是中東地區衝突持續減少和軍隊擊敗伊斯蘭國（ISIS）及博科聖地等恐怖組織。

報告也說，恐怖主義仍是一項普遍存在的問題及全球主要威脅，並造成全球經濟在2018年損失逾340億美元，而這還是保守估計的數字。

報告表示，「2018年至少有1人因恐怖主義喪命的國家數目，為歷來第二高，突顯全球有必要持續採取積極的行動打擊恐怖主義」。

IEP中東與北非及歐洲部門主管史楚邦茲說，國際社會向來善於摧毀恐怖主義團體傷害及攻擊的能力，但全球恐怖主義的意識形態、根本原因及對全球的忿忿不平依然存在。