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最新研究：恐怖主義造成全球在2018年損失340億美元

2020-01-16 23:06經濟日報 編譯洪啟原／綜合外電

根據經濟與和平研究所（IEP）公布的最新全球恐怖主義指標（GTI），全球恐怖主義在2018年奪走的性命雖然減少了，但在經濟及社會層面仍有廣泛的影響。

IEP警告，「儘管恐怖主義活躍的程度已下滑，但影響力並未減損」。恐怖主義造成的總喪生人數在2018年下滑15.2%至15,952人，人數為連續第四年減少，比2014年的高峰銳減53%。喪生人數下滑的主因是中東地區衝突持續減少和軍隊擊敗伊斯蘭國（ISIS）及博科聖地等恐怖組織。

報告也說，恐怖主義仍是一項普遍存在的問題及全球主要威脅，並造成全球經濟在2018年損失逾340億美元，而這還是保守估計的數字。

報告表示，「2018年至少有1人因恐怖主義喪命的國家數目，為歷來第二高，突顯全球有必要持續採取積極的行動打擊恐怖主義」。

IEP中東與北非及歐洲部門主管史楚邦茲說，國際社會向來善於摧毀恐怖主義團體傷害及攻擊的能力，但全球恐怖主義的意識形態、根本原因及對全球的忿忿不平依然存在。

史楚邦茲表示，「我們在過去20年看到的是，西方國家的外交政策及干預行動已影響全球不同地區的恐怖主義」。史楚邦茲也說，中東地區的緊張持續竄升，而美軍在伊拉克駐軍及美國在中東地區的更廣泛戰略布局等問題依然懸而未決。

IEP最新報告顯示，恐怖主義造成全球在2018年損失340億美元。路透
IEP最新報告顯示，恐怖主義造成全球在2018年損失340億美元。路透
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