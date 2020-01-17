十大高檔消費城 亞洲占一半

瑞士寶盛集團最新年度調查顯示，香港是全球高檔消費最昂貴的城市。 路透 分享 facebook 瑞士寶盛集團（Julius Baer）最新年度調查顯示，有錢人若欲享受奢華生活卻不想多花冤枉錢，最好別去紐約辦婚禮、在香港聘請律師，或到里約熱內盧買上好葡萄酒。調查指出，香港是全球高檔消費最昂貴的城市，台北排名第八。

寶盛16日公布2020年「全球財富與生活風格報告」，對28個城市包括住宅、個人健身教練、鋼琴、精緻餐點等奢華產品與服務的價格進行排名。

整體而言，香港費用最高昂，二至五名依序是上海、東京、紐約和新加坡。台北名列第八，排在洛杉磯（6）和倫敦（七）之後，蘇黎世（九）和摩納哥（十）之前。前十名城市亞洲就占五名，加上曼谷（11），足見亞洲已躍為全球高檔消費最昂貴地區。

香港去年示威抗議潮不斷，但高檔消費價格仍居世界之冠。一大因素是匯率，把港幣計的價格換算成美元，就顯得當地奢華商品與服務的費用偏高。去年香港房價下跌，但其他奢侈品昂貴依舊。在去年6月美世（Mercer）生活費調查中，香港也居首位。這個前英國殖民地在高級精緻料理、豪華車等項目，都躋身最昂貴城市前十名。

這份報告也顯示，有錢人若想在亞洲購物且買得划算，最好到印度大城孟買，因為價格是28個受評城市中最低的。在孟買，有錢人聘請個人教練的費用比受評城市平均值低10%，買房地產更便宜12%。

報告指出，台北的鋼琴價格最貴；以美食華服著稱的巴黎，高檔消費整體排名第12，但高級餐飲舉世最昂貴。

巴西第二大城里約熱內盧整體排名第16，但因稅率高，在18個評比類別項中有五項拿第一。加拿大的溫哥華整體排名第21，是美洲費用最便宜的，在逾半數評比項目中的費用都低於全球均價。