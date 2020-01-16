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美國去年12月零售銷售溫和增加 估不影響貨幣政策

2020-01-16 22:16經濟日報 編譯任中原

美國去年12月零售銷售回升，總額比11月增加0.3%，也比2018年12月增加5.8%，主因消費者年底前血拼激增；而且11月的增幅也由0.2%上修到0.3%。零售銷售維持溫和成長，預料將不會影響聯準會的貨幣政策立場。

在13項主要的零售項目中，有12項都增加；成衣銷售額增幅為去年3月來最高，建材銷售亦佳。汽油銷售額增加2.8%，是去年3月來最大單月增幅。

扣除汽車及汽油後的雙核心零售額比11月增加0.5%，優於11月的0成長，也比預估的0.4%更強。

扣除汽車、汽油、建材與食品服務後，11月的控制組銷售額月增0.5%，優於11月的0.1%，也高於預估的0.4%。但整個第4季控制組零售銷售換算成年率後減少0.3%，比3季時年增6%遠遜，顯示家庭支出正在降溫中，可能對第4季經濟成長數據不利。

12月一般商店銷售額增加0.6%，是7月來最大增幅；但百貨公司銷售額卻劇減0.8%，且是連續第5個月下降。Target公布去年11-12月期間的銷售額僅比上年增加1.4%，柯爾百貨、傑西潘尼及Brands也都表示同期間銷售下降。去年全年百貨公司總銷售額減少5.5%。

不過非實體商店銷售額卻激增13.1%，包括網購，凸顯出美國消費者的購物習慣正在改變中。

整個2019年的零售銷售額比2018年增加3.6%，表現不如2018年（接近近5%）。

聯準會

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