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台股ADR全面下跌 台積電重挫3.2%

2020-01-16 07:42經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

台股ADR周三全面下跌，台積電重挫3.2%。

道瓊工業指數收漲90.55點或0.31%，報29,030.22點；標普500指數收漲6.14點或0.19%，報3,289.3點；那斯達克指數收漲7.37點或0.08%，報9,258.70點。

台灣加權股價指數周三下跌87.93點或0.72%，收12,091.88點。

以下是台股ADR各股周三收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 5.33 -0.93

中華電 CHT 36.35 -0.49

台積電 TSM 58.39 -3.20

聯電 UMC 2.65 -1.12

資料來源：彭博資訊

台股台積電標普

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