親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
伊朗報復美行動
哈利退出英王室
波音客機墜伊朗
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

美元下跌 匯市對第一階段貿易協議反應平淡

2020-01-16 07:37經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

美元兌主要貨幣普遍走低，美中國簽署貿易協議，北京承諾避免人民幣貶值。瑞郎和歐元領漲，離岸人民幣幾乎沒有變化。

DXY美元指數下跌0.15%，報97.229。

歐元兌美元上漲0.22%，至1.1151美元。美元兌日圓跌0.05%，至 109.91日圓。英鎊小幅走高，扭轉稍早的跌勢，因數據顯示英國通膨降至三年來低點，增強對英國央行將在1月降息的預期。

瑞郎兌美元升至逾一年最強水準，兌歐元升至近三年來高點，此前美國周一將瑞士列入匯率操縱國觀察名單。分析師表示，此舉可能阻止瑞士央行干預匯市以抑制瑞郎進一步升值。

美中兩國簽署第一階段貿易協議，將降低部分關稅，中國大陸將增加採購美國商品和服務，緩解雙方已持續18個月的衝突。然而，該協議未改變美國對2,500億美元中國工業產品和零件徵收的25%關稅措施。

中國國務院副總理劉鶴表示中國將嚴格遵守第一階段經貿協議，並進一步開放，但一些策略師持保留態度；紐約梅隆銀行的外匯和宏觀策略師John Velis指出，貿易協議「在匯率問題上很薄弱，缺乏執行細節也可能引發市場動盪」。

加拿大豐業銀行駐多倫多首席外匯策略師Sh aun Osborne表示：「外匯市場對貿易協議的簽署沒有太大的反應。美元在貿易戰不確定性因素下表現相對良好，在一定程度上，我們認為協議對美元產生負面影響。」

貿易戰

延伸閱讀

美中簽署貿易協議 油價跌幅收斂 金價上揚

美中簽首階段貿易協議 道瓊與標普指數創新高

美中簽署第一階段貿易協議 美議員有讚有批

美中簽首階段貿易協議 中方兩年將增購6兆產...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

芬蘭第一大報關注資源回收 譽台灣為全球典範

2020-01-16 06:09

德去年GDP成長 六年最差

2020-01-16 00:14

道瓊收盤首度突破29,000點大關 貿易協議緩解不確定性

2020-01-16 06:58

美中簽首階段貿易協議 道瓊與標普指數創新高

2020-01-16 06:36

印度擬祭補貼 黏住手機鏈

2020-01-16 00:13

星國設法引進資管公司

2020-01-16 00:13

貝佐斯遞橄欖枝 投資印度中小企

2020-01-16 00:12

媒體發布經濟數據 川普考慮管制流程

2020-01-16 00:12

美銀報捷 上季獲利超預期

2020-01-16 00:12

Google護隱私 衝擊廣告商

2020-01-15 23:30

美國安局通報漏洞 微軟釋出安全補丁

2020-01-15 23:26

亞馬遜貝佐斯：21世紀是印度人的世紀

2020-01-15 20:27

日經：華府加強施壓台積電 赴美生產軍用晶片

2020-01-15 19:23

美股何時呈泡沫型態? 小摩分析師：還得再漲13%

2020-01-15 18:22

美國將公布新規 擴大禁止外國製產品出貨給華為

2020-01-15 10:02

日銀總裁黑田東彥：必要時會毫不猶豫放鬆政策

2020-01-15 10:00

貿易樂觀情緒提振油價 避險需求消退打壓黃金

2020-01-15 08:00

美元回吐漲幅 美對中商品關稅將維持至大選結束

2020-01-15 07:46

美股回落 美官員稱大選前維持對陸商品關稅

2020-01-15 06:56

美銀行財報 花旗、小摩報喜

2020-01-15 00:11

日圓貶破110 八個月首見

2020-01-15 00:10

巴拿馬運河 擬調漲費用

2020-01-15 00:10

美上月核心CPI增幅 不如預期

2020-01-15 00:10

足球隊富豪榜 巴塞隆納奪冠

2020-01-14 23:23

字母市值 叩關1兆美元

2020-01-14 23:23

Visa併購FinTech業者

2020-01-14 23:23

日環球影城 設任天堂園區

2020-01-14 23:23

伊朗空難 烏航總裁：從沒懷疑自家航空釀墜機

2020-01-11 18:11

台灣科技股2020年成長動能一切俱備 台積電帶頭衝

2019-12-10 14:16

金融時報：北京下令公家機關 三年內換掉外國電腦

2019-12-09 08:48

聯合航空又現蠍子！女子在機上遭蠍子螫傷

2019-12-08 08:25

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

孩子國籍引殺機 台男勒斃陸妻棄屍泰國海邊

2020-01-15 10:35

哈利和梅根遷居為何擇加國捨美國？專家：精明！

2020-01-15 17:38

美中簽署第一階段貿易協議 川普：不撤銷現有關稅

2020-01-16 02:48

美國將公布新規 擴大禁止外國製產品出貨給華為

2020-01-15 10:02

英國21歲網紅站懸崖自拍 下秒墜入深谷

2020-01-15 12:50

母上廁所突遭巨蛇竄出狠咬 兒拿鐵鎚狂敲救援

2020-01-15 18:26

影／伊朗誤擊客機新影片曝光！最初拍片者傳被逮捕

2020-01-15 16:15

在馬丘比丘太陽殿大便還搞破壞 6名外國遊客被捕

2020-01-15 17:39

搭機到塞班島探親 25歲日女被要求驗孕「好丟臉」

2020-01-15 11:22

路邊乞討2年！他好心幫助街友 意外揭「富二代」身分

2020-01-15 18:32

影／達美班機飛上海班機在機場迫降 放油傷及小學操場師生

2020-01-15 11:36

日經：華府加強施壓台積電 赴美生產軍用晶片

2020-01-15 19:23

6年來偷拍162名女性美腿 他被逮後稱有「戀腿癖」

2020-01-15 20:09

當街性侵92歲老婦人 21歲嫌犯辯稱：褲子滑落才不小心犯案

2020-01-15 19:35

亞馬遜貝佐斯：21世紀是印度人的世紀

2020-01-15 20:27

水患後2個月…威尼斯運河乾成水溝

2020-01-15 17:53

日男子入侵一公司 挾持女員工與警對峙18小時

2020-01-15 20:02

英媒：女王「屈服」哈利夫婦任性要求

2020-01-15 17:10

這個冬天很不冷！日本降雪量創近40年來最低

2020-01-15 20:19

美財長：第二階段貿易協議中 將取消更多中國商品關稅

2020-01-15 21:20

美中停火 重塑全球經濟關係

2020-01-16 00:27

澳洲大火燒光他家 男買樂透中2千萬喊奇蹟

2020-01-15 11:16

美財長米努勤：第二階段貿易協議談成前 維持對中關稅

2020-01-15 11:02

3分鐘看懂 美中貿易協議五大要點

2020-01-16 08:21

芬蘭第一大報關注資源回收 譽台灣為全球典範

2020-01-16 06:09

普亭無預警要求內閣總辭 總理麥維德夫另有任用

2020-01-15 22:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top