美元下跌 匯市對第一階段貿易協議反應平淡

美元兌主要貨幣普遍走低，美中國簽署貿易協議，北京承諾避免人民幣貶值。瑞郎和歐元領漲，離岸人民幣幾乎沒有變化。

DXY美元指數下跌0.15%，報97.229。

歐元兌美元上漲0.22%，至1.1151美元。美元兌日圓跌0.05%，至 109.91日圓。英鎊小幅走高，扭轉稍早的跌勢，因數據顯示英國通膨降至三年來低點，增強對英國央行將在1月降息的預期。

瑞郎兌美元升至逾一年最強水準，兌歐元升至近三年來高點，此前美國周一將瑞士列入匯率操縱國觀察名單。分析師表示，此舉可能阻止瑞士央行干預匯市以抑制瑞郎進一步升值。

美中兩國簽署第一階段貿易協議，將降低部分關稅，中國大陸將增加採購美國商品和服務，緩解雙方已持續18個月的衝突。然而，該協議未改變美國對2,500億美元中國工業產品和零件徵收的25%關稅措施。

中國國務院副總理劉鶴表示中國將嚴格遵守第一階段經貿協議，並進一步開放，但一些策略師持保留態度；紐約梅隆銀行的外匯和宏觀策略師John Velis指出，貿易協議「在匯率問題上很薄弱，缺乏執行細節也可能引發市場動盪」。

加拿大豐業銀行駐多倫多首席外匯策略師Sh aun Osborne表示：「外匯市場對貿易協議的簽署沒有太大的反應。美元在貿易戰不確定性因素下表現相對良好，在一定程度上，我們認為協議對美元產生負面影響。」