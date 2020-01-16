美中簽署貿易協議 油價跌幅收斂 金價上揚

油價周三小幅下跌，因美國成品油庫存大幅上漲，但美中簽署第一階段貿易協議後，油價跌幅收斂；儘管協議已簽署，市場對美中關係是否改善仍有疑慮，金價走高。

布蘭特原油期貨下跌0.49美元或0.8%，結算價報每桶64美元；西德州原油期貨下跌0.42美元或0.7%，結算價報每桶57.81美元。

油價盤中跌至一個多月來低點，因美國庫存大幅增加，原油產量創新高。石油輸出國組織（OPEC）的報告也打壓油價。報告指出，儘管需求上升，但預期2020年對OPEC原油的需求將下降，主因競爭對手爭搶市占率，且美國產量將再創新高。

交易咨詢公司Ritterbusch and Associates總裁Jim Ritterbusch表示：「能源資訊署（EIA）的報告未能形成利多，油價跌向低於預期的水準。」

美中簽署第一階段經貿協議後，油價收復部分失地；北京承諾將在第一年購買185億美元的美國能源產品，第二年購買339億美元。

金價周三上漲，因美中貿易協議未能緩解投資人對貿易分歧的擔憂，華府保留對一些大陸商品的關稅。

美元下跌和經濟報告顯示通膨壓力溫和，增強市場對利率將保持低點的預期，也對金價提供支撐。

黃金現貨上漲0.7%，報每英兩1,557.02美元；美國黃金期貨收漲0.6%，結算價報每英兩1,554美元。

OANDA高級市場分析師Edward Moya表示：「市場預期貿易疑慮將繼續存在，因為關稅並未全面取消。金價在短期內獲得支撐，未來幾周上看1,580美元。」

鈀金繼續受供給短缺提振，盤中觸及每英兩2,261.45美元的紀錄高點，尾盤上漲2.8%，報每英兩2,256.13美元。