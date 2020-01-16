道瓊收盤首度突破29,000點大關 貿易協議緩解不確定性

美股周三全面走高，道瓊工業指數收盤首度突破29,000點，標普500指數也再創新高，主因美國和中國大陸簽署第一階段貿易協議，承諾解決關稅爭端。

道瓊工業指數收漲90.55點或0.31%，報29,030.22點；標普500指數收漲6.14點或0.19%，報3,289.3點；那斯達克指數收漲7.37點或0.08%，報9,258.70點。

依據美中簽署的貿易協議，北京承諾未來兩年內至少增加採購價值2,000億美元的美國農產品和其他商品及服務。另外，北京當局也將採取更多措施來打擊本國企業和國有實體竊取美國技術和及商業機密的行為。

Spartan Capital Securities首席市場分析師Peter Cardillo表示：「從心理角度來看，這無疑是市場的一大寬慰；雖然仍有一些高管持懷疑態度，但這可能有助資本投資，也就是過去幾年經濟中最大的缺失環節。」

川普表示，一旦美中兩國完成第二階段貿易協議，他將取消美國對中國大陸進口產品的所有關稅。

美股三大股指均創盤中紀錄高點，但漲幅隨後收斂。Glenmede Trust Co.駐費城的私人財富業務投資長Jason Pride說：「儘管第一階段協議似乎並沒有解決引發貿易爭端的許多結構性問題，但確實減輕持續的貿易緊張局勢帶來的不確定性，也就是毫無預警的新關稅威脅。」

Horizon Investment Services首席執行官Chuck Carlson表示：「市場對協議會有一些批評，但是如果沒有協議，市場會出現負面反應。」

美國銀行上季財報優於預期，但也示警2020年上半年淨利息收入疲軟，導致該行股價下跌1.8%；美國銀行財測不如預期，拖累標普金融指數下跌0.55%。

高盛股價下跌0.2%，該行公布上季獲利下滑幅度大於預期，主因提撥更多資金用於支付訴訟費用。

美國最大健康保險公司聯合健康保險（UnitedHealth Group）股價大漲2.8%，該公司確認2020年調整後的全年盈利展望。

目標百貨（Target）股價重挫6.6%，該公司表示，線上業務和玩具及電子產品需求均下降，導致2019年假期購物季銷售不如預期。