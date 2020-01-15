人民幣走強 牽動全球資產表現

美國移除中國匯率操縱國標籤後，人民幣對美元觸及逾五個月高位，從歐元、銅、德國國債到精品股票在內的交易員紛紛調整部位，以因應最新情勢。

美中兩國即將簽署第一階段貿易協議，邁出緩解緊張局勢的最新一步。全球經濟成長前景如今看來更顯樂觀，這將嘉惠美國和中國的貨幣匯率，同時也會增加投資人對國際金融狀況變寬鬆的押注。

隨著人民幣突破幾個關鍵價位，美元兌人民幣超賣程度達到兩年來最高水平。人民幣兌美元自8月以來升值約4%，但兌一籃子貨幣升幅遠低於此，彰顯美元走勢的疲軟。

MAF Global Forex研究主管Marc-André Fongern說：「美國做出了周全的考量，避免指責中國操縱匯率，這為展開進一步談判奠定鼓舞人心的基礎。隨之而來的人民幣升值有望重新為匯市注入活力。」

至於人民幣匯率可能如何影響主要資產表現？以下是彭博資訊的預測：

●股市

與全球風險情緒和中國經濟成長息息相關的香港市場對人民幣升值感受最敏銳。香港股市已經從去年12月4日的低點上漲11%，截至13日為止市值增加5,790億美元，回到去年抗議緊張情勢升高前的水準。

同樣，人民幣升值對精品製造商等歐洲出口商或許也是利多。MSCI歐洲服裝和奢侈品指數年初迄今上漲3%，優於MSCI歐洲指數約0.9%的漲幅。

●大宗商品

中國大陸是全球最大的銅和黃金進口國，這個市場的風吹草動受到很多歐洲大宗商品股票投資人關注。人民幣升值通常會使當地消費的銅和黃金價格更低廉。

因此對銅這種工業金屬而言，人民幣升值可能在市場供應緊張之餘進一步拉抬價格。和貿易戰火藥味濃厚的去年9月相比，銅價已從當時的低點上漲14%。

中國大陸因素仍是決定黃金走向的關鍵。在避險需求降溫之際，農曆新年的購買需求、加上人民幣走強，可能支撐金價。

● 殖利率

德國約7%出口銷往中國大陸。這意味著若大陸購買力增強，這個歐洲最大經濟體勢必受惠，加上全球貿易前景改善，德國公債殖利率可能面臨上升壓力。

德債殖利率已經開始緩慢爬升，八個月來首次逼近正殖利率，主要原因包括供應充足，以及人們對歐洲經濟可能已觸底的希望升溫。

● 貨幣

人民幣走強釋放出全球經濟前景改善的訊息，這可能促使資金離開美元等避險資產，導致美元走軟。

在中國大陸影響全球總體經濟下，自人民幣2015年8月大幅貶值以來，其匯率的轉折點往往與美元對歐元走勢轉變不謀而合。但在貿易戰期間，人民幣與歐元的相關係數不斷下降，目前相關係數為負值、且達到約五年來最低。因此，人民幣走強可能預示著歐元將進一步走弱，進而拖累大陸經濟相較於歐洲的競爭力。