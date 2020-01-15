親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
伊朗報復美行動
哈利退出英王室
波音客機墜伊朗
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

2月15日中小學調整為上課日 教師：超級無言的決策

人民幣走強 牽動全球資產表現

2020-01-15 23:16經濟日報 編譯余曉惠／綜合外電

美國移除中國匯率操縱國標籤後，人民幣對美元觸及逾五個月高位，從歐元、銅、德國國債到精品股票在內的交易員紛紛調整部位，以因應最新情勢。

美中兩國即將簽署第一階段貿易協議，邁出緩解緊張局勢的最新一步。全球經濟成長前景如今看來更顯樂觀，這將嘉惠美國和中國的貨幣匯率，同時也會增加投資人對國際金融狀況變寬鬆的押注。

隨著人民幣突破幾個關鍵價位，美元兌人民幣超賣程度達到兩年來最高水平。人民幣兌美元自8月以來升值約4%，但兌一籃子貨幣升幅遠低於此，彰顯美元走勢的疲軟。

MAF Global Forex研究主管Marc-André Fongern說：「美國做出了周全的考量，避免指責中國操縱匯率，這為展開進一步談判奠定鼓舞人心的基礎。隨之而來的人民幣升值有望重新為匯市注入活力。」

至於人民幣匯率可能如何影響主要資產表現？以下是彭博資訊的預測：

●股市

與全球風險情緒和中國經濟成長息息相關的香港市場對人民幣升值感受最敏銳。香港股市已經從去年12月4日的低點上漲11%，截至13日為止市值增加5,790億美元，回到去年抗議緊張情勢升高前的水準。

同樣，人民幣升值對精品製造商等歐洲出口商或許也是利多。MSCI歐洲服裝和奢侈品指數年初迄今上漲3%，優於MSCI歐洲指數約0.9%的漲幅。

●大宗商品

中國大陸是全球最大的銅和黃金進口國，這個市場的風吹草動受到很多歐洲大宗商品股票投資人關注。人民幣升值通常會使當地消費的銅和黃金價格更低廉。

因此對銅這種工業金屬而言，人民幣升值可能在市場供應緊張之餘進一步拉抬價格。和貿易戰火藥味濃厚的去年9月相比，銅價已從當時的低點上漲14%。

中國大陸因素仍是決定黃金走向的關鍵。在避險需求降溫之際，農曆新年的購買需求、加上人民幣走強，可能支撐金價。

● 殖利率

德國約7%出口銷往中國大陸。這意味著若大陸購買力增強，這個歐洲最大經濟體勢必受惠，加上全球貿易前景改善，德國公債殖利率可能面臨上升壓力。

德債殖利率已經開始緩慢爬升，八個月來首次逼近正殖利率，主要原因包括供應充足，以及人們對歐洲經濟可能已觸底的希望升溫。

● 貨幣

人民幣走強釋放出全球經濟前景改善的訊息，這可能促使資金離開美元等避險資產，導致美元走軟。

在中國大陸影響全球總體經濟下，自人民幣2015年8月大幅貶值以來，其匯率的轉折點往往與美元對歐元走勢轉變不謀而合。但在貿易戰期間，人民幣與歐元的相關係數不斷下降，目前相關係數為負值、且達到約五年來最低。因此，人民幣走強可能預示著歐元將進一步走弱，進而拖累大陸經濟相較於歐洲的競爭力。

另一方面，繼2015年和2019年兩次貶值後，人民幣作為國際交易偏好貨幣的地位持續下降，進一步削弱了人民幣的國際貨幣地位。反觀人們使用歐元的比率上升，去年11月有三分之一交易以歐元進行。

人民幣近日走強，將牽動股市、大宗商品等主要資產的走向。美聯社
人民幣近日走強，將牽動股市、大宗商品等主要資產的走向。美聯社
分享

人民幣

延伸閱讀

糗大了！賓士說要先滿足歐洲市場需求，但EQC...

德國監聽恐懼再起 NGO：違反人權

貿易樂觀情緒提振油價 避險需求消退打壓黃金

掃蕩伊斯蘭好戰分子 德國警方分兵多路搜索

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

日經：華府加強施壓台積電 赴美生產軍用晶片

2020-01-15 19:23

美股何時呈泡沫型態? 小摩分析師：還得再漲13%

2020-01-15 18:22

美國將公布新規 擴大禁止外國製產品出貨給華為

2020-01-15 10:02

日銀總裁黑田東彥：必要時會毫不猶豫放鬆政策

2020-01-15 10:00

貿易樂觀情緒提振油價 避險需求消退打壓黃金

2020-01-15 08:00

美元回吐漲幅 美對中商品關稅將維持至大選結束

2020-01-15 07:46

美股回落 美官員稱大選前維持對陸商品關稅

2020-01-15 06:56

美銀行財報 花旗、小摩報喜

2020-01-15 00:11

巴拿馬運河 擬調漲費用

2020-01-15 00:10

日圓貶破110 八個月首見

2020-01-15 00:10

美上月核心CPI增幅 不如預期

2020-01-15 00:10

字母市值 叩關1兆美元

2020-01-14 23:23

足球隊富豪榜 巴塞隆納奪冠

2020-01-14 23:23

日環球影城 設任天堂園區

2020-01-14 23:23

Visa併購FinTech業者

2020-01-14 23:23

伊朗空難 烏航總裁：從沒懷疑自家航空釀墜機

2020-01-11 18:11

台灣科技股2020年成長動能一切俱備 台積電帶頭衝

2019-12-10 14:16

金融時報：北京下令公家機關 三年內換掉外國電腦

2019-12-09 08:48

聯合航空又現蠍子！女子在機上遭蠍子螫傷

2019-12-08 08:25

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

哈利出走案外案 英女王私房錢曝光一半 掉出8億！

2020-01-15 09:00

孩子國籍引殺機 台男勒斃陸妻棄屍泰國海邊

2020-01-15 10:35

美國將公布新規 擴大禁止外國製產品出貨給華為

2020-01-15 10:02

哈利和梅根遷居為何擇加國捨美國？專家：精明！

2020-01-15 17:38

伊拉克美軍駐紮基地再遭火箭攻擊 未傳傷亡

2020-01-15 05:39

英國21歲網紅站懸崖自拍 下秒墜入深谷

2020-01-15 12:50

日防衛大臣：陸片面改變現狀 企圖顛覆國際秩序

2020-01-15 06:12

美財長、貿易代表：美中並未達成未來降低關稅的協議

2020-01-15 07:09

「絕不善罷甘休」杜魯多：若非美伊衝突 烏航乘客不會死

2020-01-14 23:50

達美飛上海班機折返洛杉磯 洩油致學生在內20多人受傷

2020-01-15 07:40

搭機到塞班島探親 25歲日女被要求驗孕「好丟臉」

2020-01-15 11:22

影／伊朗誤擊客機新影片曝光！最初拍片者傳被逮捕

2020-01-15 16:15

日圓貶破110 八個月首見

2020-01-15 00:10

影／達美班機飛上海班機在機場迫降 放油傷及小學操場師生

2020-01-15 11:36

美股回落 美官員稱大選前維持對陸商品關稅

2020-01-15 06:56

在馬丘比丘太陽殿大便還搞破壞 6名外國遊客被捕

2020-01-15 17:39

母上廁所突遭巨蛇竄出狠咬 兒拿鐵鎚狂敲救援

2020-01-15 18:26

路邊乞討2年！他好心幫助街友 意外揭「富二代」身分

2020-01-15 18:32

日經：華府加強施壓台積電 赴美生產軍用晶片

2020-01-15 19:23

6年來偷拍162名女性美腿 他被逮後稱有「戀腿癖」

2020-01-15 20:09

亞馬遜貝佐斯：21世紀是印度人的世紀

2020-01-15 20:27

澳洲大火燒光他家 男買樂透中2千萬喊奇蹟

2020-01-15 11:16

水患後2個月…威尼斯運河乾成水溝

2020-01-15 17:53

日男子入侵一公司 挾持女員工與警對峙18小時

2020-01-15 20:02

美財長米努勤：第二階段貿易協議談成前 維持對中關稅

2020-01-15 11:02

當街性侵92歲老婦人 21歲嫌犯辯稱：褲子滑落才不小心犯案

2020-01-15 19:35

美中貿易協議 外媒：陸擬兩年買兩千億美元商品

2020-01-15 00:40

波音去年交機遠不如空巴 痛失全球最大飛機製造商頭銜

2020-01-15 08:44

美財長：第二階段貿易協議中 將取消更多中國商品關稅

2020-01-15 21:20

這個冬天很不冷！日本降雪量創近40年來最低

2020-01-15 20:19

反制中國 美學者籲川普部署飛彈與台灣簽FTA

2020-01-15 08:37

美財長：美對中商品關稅 可能維持至11月總統大選後

2020-01-15 07:45

以色列發動空襲 敘利亞空軍基地蒙受輕微損失

2020-01-15 09:06

英媒：女王「屈服」哈利夫婦任性要求

2020-01-15 17:10

不是精品旅館？ 浴火重生後 新落成的南極研究站好美

2020-01-15 15:50

我友邦瓜地馬拉新總統就職 典禮延誤五小時

2020-01-15 11:56

美銀行財報 花旗、小摩報喜

2020-01-15 00:11

紐時曝光新影像 烏克蘭客機遭2枚飛彈誤擊

2020-01-15 09:26

陸增購美貨 兩年2,000億美元

2020-01-14 23:50

蘋果不願解鎖罪犯手機 川普推文怒批

2020-01-15 09:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top