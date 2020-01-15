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2月15日中小學調整為上課日 教師：超級無言的決策

最新調查顯示 醫師普遍過勞 尤其是這個年齡層

2020-01-15 23:08經濟日報 編譯易起宇／綜合外電

根據一份對逾15,000名醫師做的調查，有超過四成的醫師感到過勞，其中年齡介在40至54歲的醫師，又比其他更年輕或年長的醫師出現更高的過勞率，主要壓力來源則來自行政工作及工時過長，將近一半醫生表示願意用減薪換取更好的工作與生活平衡。

據醫療資訊平台Medscape今（15）日公布調查，在訪問了29種科別的醫師後，整體共有42%的受訪醫師表示感到過勞，比2015年的46%略降。其中40至54歲的X世代醫師又將近半數感到過勞，高於25至39歲千禧世代醫師的38%，以及55至73歲嬰兒潮世代醫師的39%。大約一半的受訪醫生也都表示，願意大幅減薪來達到更好工作與生活平衡。

過勞通常指的是一種長期、未解決的工作相關壓力，導致人變得憤世嫉俗、脫離群體且缺乏個人成就感。醫療專業人員的過勞率特別地高，像是醫生或護理師，且已有研究將過勞與照護品質和患者滿意度的下降做連結。

研究醫師福利的Mayo Clinic醫學教授威斯特說：「過勞現在在醫學界真的已經變成整個職業的問題。沒有年齡層、職業階級、性別和專業可以免於這些議題。」

雖然近年來醫院、醫療系統和倡議團體，都已試圖透過各種方式抑制這個問題，包括設立福利計畫、聘僱福利長，或是試圖減少護理師和醫師的行政工作，但高過勞率仍舊持續存在在醫學界，從醫學院學生到經驗豐富的專業人員。

Medscape的調查指出，有逾三分之二的醫師表示，過勞已經對他們的人際關係造成影響；將近每五名醫師中就有一名表示心情憂鬱，其中X世代醫師的比率最高，有18%。

約55%醫師表示，行政作業是導致他們過勞的主因，工時過長也是重要原因之一。不過，千禧世代和X世代醫師也表示，缺乏受到行政人員、雇主或同事的尊重，也是讓他們感到過勞的原因。嬰兒潮世代醫師則強調，醫院的日益電腦化和電子診療紀錄，是讓他們過勞的原因。

醫療資訊平台Medscape調查顯示，在逾15,000名醫師當中，共有42%醫師...
醫療資訊平台Medscape調查顯示，在逾15,000名醫師當中，共有42%醫師感到過勞，其中又以40至54歲的醫師感到過勞比率最高。 美聯社
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醫師過勞

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