貝佐斯將投資印度中小企業10億美元 但業者不買帳

亞馬遜創辦人貝佐斯向印度伸出橄欖枝，表示將投資當地中小企業10億美元，助其產品或服務能上線銷售，並預計2025年前將出口總值100億美元的印度製商品。然而當地零售業者並不買帳，認為亞馬遜及沃爾瑪等美國巨頭從事反競爭行為。

貝佐斯15日在新德里尼赫魯體育館的公司活動上形容，這是讓超過3,000家印度中小企業齊聚一堂的「首次超大型峰會」。他說，亞馬遜將善用其規模，出口總值100億美元的印度製貨品，並盛讚印度的活力、蓬勃成長及民主體制。

貝佐斯14-16日出訪印度，行程保密，但消息人士向路透透露，貝佐斯已尋求和印度總理莫迪及其他政府官員會面。印度競爭委員會已針對亞馬遜及Flipkart啟動調查，因為當地中小企業主抨擊亞馬遜及沃爾瑪持有的電商公司Flipkart，在印度進行不公平的商業行為，這兩家公司都否認。

印度企業主聲稱，亞馬遜正經由提供價格非常優惠的折扣商品，及偏重特定大型賣家，迫使印度企業無法做生意。然而亞馬遜堅稱，提供超過55萬名賣家利用其平台、並在印度發展事業的機會。