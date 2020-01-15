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亞馬遜貝佐斯:21世紀是印度人的世紀

2020-01-15 20:27聯合報 編譯張佑生╱即時報導

電商巨擘亞馬遜CEO貝佐斯（Jeff Bezos）15日預言，「21世紀將是印度人的世紀」，她同時宣布對印度中小企業的數位化投資10億美元，還說要用亞馬遜的全球網路協助印度製造的產品在2025年出口額達到100億美元。

貝佐斯到印度進行3天的參訪，15日在一場企業活動主講印度的動力與能量時表示：「我預期21世紀將是印度人的世紀…動力、能量、成長，印度有特殊之處而且是民主政體。」

貝佐斯14日去印度國父甘地的陵寢謁陵。法新社
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