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美股何時呈泡沫型態? 小摩分析師:還得再漲13%

2020-01-15 18:22經濟日報 編譯葉亭均／綜合外電

美股仍正在上漲，根據摩根大通（JP Morgan）的分析，市場尚未接近泡沫區域。

摩根大通技術策略師杭特（Jason Hunter）和弗洛曼（Alix Tepper Floman）在14日發布的報告中指出，美股標普500指數在下半年需達到或漲破3,700點，才會呈現出與先前市場泡沫一樣的型態。這代表美股還要上漲約13%，才會到達泡沫區域。標普500指數14日收盤小跌0.15%至3,283.15點。

小摩策略師表示，市場泡沫通常始於二到三年時期的12個月正面輪動表現，接著是長達一年的加速上漲時期。案例包括1920年代末期的道瓊工業指數、1970年代末期的黃金、1980年代末的日經225指數以及1990年代末的那斯達克100指數，這些例子被普遍視為是泡沫。

這兩名策略師表示：「指數必須在下半年達到或超越3,700點，才會形成12個月的上漲幅度型態。2017年至2019年的標普500上漲幅度可以說是符合泡沫形成前期的表現。然而，在我們把價格行為劃分為泡沫前，仍必須發展出最重要階段與長達一年的上漲表現。」

不過，彭博資訊追蹤的策略師不太認為標普500指數今年將漲到3,700點。截至上月，最多頭的看法來自Oppenheimer公司分析師John Stoltzfus，他認為標普500指數年底目標為3,500點。摩根大通股票策略師Dubravko Lakos-Bujas則預估3,400點。

摩根大通技術策略師表示：「漲勢必須加速超越我們目前對2020年的多頭預期，才會達到符合過往泡沫的型態。雖然股市泡沫並不在我們2020年展望的基本情節內，但我們目前的追蹤停損策略是認定尾部風險的一部分。」

美股正延續多頭走勢。（圖／路透）
美股正延續多頭走勢。（圖／路透）
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