哈利和梅根遷居為何擇加國捨美國？專家：精明！

英國哈利王子與梅根馬可王妃宣布退居幕後，未來將在英國與加拿大兩地居住，且已獲英國女王點頭成全。專家認為，他們選擇加拿大、而不是美國，從理財角度來看，是很明智的抉擇。

財經新聞網站MarketWatch報導，專家大致同意，哈利夫婦一旦卸下英國王室高階成員角色、在北美獨立門戶，大有機會善用名人地位獲取經濟利益。

報導指出，哈利夫婦已經以「薩塞克斯王室」（Sussex Royal）王室頭銜為名註冊商標，外界揣測不久後，茶巾、餐廚用具和其他各式各樣掛此品牌的商品，可能在Nordstrom、梅西百貨等零售店上架。

專家認為，哈利夫婦選擇遷居加拿大而不是美國，從以下三點來看非常有道理：

1. 稅務考量

遷居加拿大，可讓哈利夫婦避免掉入美國國際稅法錯綜複雜的網中。

美國採「屬人主義」的稅制，凡是美國公民和其他稅法上的「美國人」，即使移居海外不返國，也要向美國政府報繳所得稅。若是哈利變成美國居民，就得受制於美國稅法，可能導致美國國稅局（IRS）把報稅通知寄到白金漢宮的情況。

協助富人處理移民及跨國稅務的律師David Lesperance說：「與遷居美國相比，此舉更聰明。」他指出，加拿大不對房屋增值課徵資本利得稅，只要房屋是個人或全家自住的主要居所。相形之下，按美國IRS規定，一對已婚夫婦若是出售主要居所，只有50萬美元的資本利得免稅額。

2. 安全考量

加拿大是大英國協（British Commonwealth）成員國之一，女王伊麗莎白二世是國協元首，所以哈利夫婦應可請加拿大政府協助維護安全，而安排維安且費用由加國政府支付的可能性，比向美國提出同等要求容易。

3. 加國離婚法沒有英、美那麼複雜

萬一哈利與梅根分手呢？現在看來極不可能，但沒人能料到數年或數十年後的事。加拿大離婚法基本上規定，所有婚後新獲得的財產一律平分。如果兩人有辦法把名氣轉化為現金進帳，即使最後落得勞燕分飛，財產依加國法律對半分，也聊以慰藉。

而且，加拿大家庭法專家證實，假如哈利夫婦未來真的分道揚鑣，哈利依照加國法律有權分到婚姻關係期間所累積財產的一半。溫哥華律師事務所Maclean Law家庭法律師Sophie Bartholomew說：「基本上…任何形式的財產，只要是在婚姻關係期間累積的，都將五五平分。」

這不僅適用於婚後取得的資產，也適用於資產在婚姻關係期間增加的價值。不過，若是離婚，哈利或梅根都不能對結婚前對方已擁有的資產主張權利。

相形之下，美國的離婚法較複雜，財產怎麼分，要看是在哪一州訴請離婚而定。

那麼，在英國呢？律師事務所Bennett Oakley Solicitors表示，英國有關夫妻房產和資產怎麼分的法律「既冗長又複雜」，「令人遺憾的是，此法對什麼構成夫妻財產（matrimonial property）定義也含糊不清」。