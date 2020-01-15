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美國將公布新規 擴大禁止外國製產品出貨給華為

2020-01-15 10:02聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

路透報導，兩名消息人士透露，美國政府即將公布新規定，大幅擴大阻止外國製產品出貨給中國大陸電信大廠華為的權限。

美國商務部去年5月以國家安全為由將華為列入貿易黑名單。如此一來，美國政府可限制向華為銷售美國製的商品，以及少數在國外製造但含有美國技術的產品。

根據現行法規，主要的外國供應鏈仍然不受美國當局的管制，令美國政府內敵視中國的鷹派不滿，因此推動擴大美國政府權力，以阻止更多外國製產品賣給華為。

不過，美國商界表示，要是政府限制更多對華為的銷售，擴大涵蓋到利用少許美國技術、在外國生產的低技術產品，最後可能導致美國公司受到不必要的傷害，並鼓勵華為更積極尋找美國以外的供應來源。

路透去年11月報導，美商務部正考慮擴大「微量原則」（De minimis Rule），規定外國製的產品中所包含的美國成分達到某比率，美國政府即有權管制出口。

根據現行法規，若美國製造的零組件占產品價值的25%以上，美國可以要求先獲得許可證，或阻止許多高科技產品從其他國家出口至中國。

兩位知情人士透露，美商務部起草一項規定，將把對華為出口的門檻降至10%，並擴大範圍至非技術產品，像是消費電子產品，包括非敏感晶片。

其中一名知情人士說，美商務部已經把新規定送給管理及預算辦公室，若其他政府機構同意該措施，新規將在幾周內公布生效，沒有公眾評論期。

美商務部還起草另一項規定，以擴大所謂的「直接產品原則」（Direct Product Rule），該規定讓美國能管控以美國技術或軟體為基礎的國外製造產品。知情人士說，將擴大範圍至以美國技術為基礎且出貨給華為的外國製低技術產品。

美國將公布新規，大幅禁止外國製產品出貨給華為。美聯社
美國將公布新規，大幅禁止外國製產品出貨給華為。美聯社
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