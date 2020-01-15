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貿易樂觀情緒提振油價 避險需求消退打壓黃金

2020-01-15 08:00經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

油價周二終止連五個交易日跌勢，因美中即將簽署貿易協議，中東緊張局勢緩解則抑制油價漲勢，也令金價下滑。

布蘭特原油期貨收漲0.29美元或0.5%，結算價報每桶64.49美元；西德州原油期貨收漲0.15美元或0.3%，結算價報每桶58.23美元。

美中第一階段貿易協議是兩國朝著結束爭端邁出的重要一步，貿易戰已導致全球經濟成長放緩，且削弱原油需求。

OANDA高級市場分析師Edward Moya表示：「油價暫時反彈，因投資人等待貿易方面的進展，並觀望美中第一階段貿易協議簽署後，全球需求是否強勁回升。」

消息人士透露，中國大陸將在協議中承諾未來兩年內增購500億美元的美國能源商品。

中東緊張局勢緩解，降低市場對可能供給中斷的疑慮。

美國石油協會（API）周二公布的數據顯示，上周美國原油庫存增加110萬桶至4.314億桶，高於分析師預期的減少47.4萬桶。

金價周二下跌，因美中貿易協議即將簽署，降低黃金的吸引力；鈀金再創歷史新高，因供給持續短缺。

黃金現貨下跌0.1%，報每英兩1,546.48美元。美國黃金期貨收跌0.4%，結算價報每英兩1,544.60美元。

RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示：「金價走低主因美伊局勢升級讓金價大漲，但這個消息的影響已經降低。另外，美中即將簽署協議，推動黃金漲勢的地緣政治因素消退，引發賣壓。」

鈀金周二盤中觸及每英兩2,191.60美元紀錄高點，連續第九個交易日上漲，收漲2.7%報每英兩2,189.77美元。

金價油價中東

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