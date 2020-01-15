美元回吐漲幅 美對中商品關稅將維持至大選結束

美元周二回吐漲幅，日圓上漲，因報導指出美國將維持對中國商品的關稅直至大選結束。

美中定於15日簽署第一階段貿易協議，緩解已持續18個月的貿易爭端；美國財政部周一撤銷對中國大陸匯率操縱國的標籤，被視為在協議簽署前釋出和解姿態。美中關係和緩跡象，使日圓等避險資產的需求下滑。

不過，報導指出美國對中國大陸商品課徵的關稅將一直維持到11月總統大選後，是否下調關稅將取決於大陸對第一階段貿易協議的遵守情況；美國財政部長米努勤和貿易代表賴海哲周二也在聯合聲明中表示，美國與中國大陸並未就未來降低關稅達成協議。消息傳出後，美元回落，人民幣兌美元走軟，日圓扭轉跌勢。

DXY美元指數上漲0.03%，報97.372。日圓兌美元漲至109.92日圓，離岸人民幣兌美元跌至6.89元。

瑞郎上漲，觸及0.966瑞郎，因美國財政部將瑞士列入匯率操縱觀察名單，暗示該國將面臨讓瑞郎升值的壓力。

多倫多道明證券北美外匯策略主管Mark McCormick表示，美中貿易協議尚未解決結構性問題，但至少對市場而言，已減輕去年困擾市場的一些壓力、焦慮和不確定性。

周二公布的數據顯示，美國12月消費者物價指數（CPI）小幅上漲，家庭支付的醫療費用增加，但核心通膨放緩，支持美國聯準會（Fed）至少今年內維持利率不變的觀點。

美國零售銷售數據周四公布，投資人也正密切關注。