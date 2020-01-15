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美股回落 美官員稱大選前維持對陸商品關稅

2020-01-15 06:56經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

美股周二下跌，道瓊、標普500和那斯達克指數盤中觸及歷史新高，但美國可能會維持對中國大陸商品關稅至11月總統大選後的消息傳出後，美股回落。

道瓊工業指數收漲32.62點或0.11%，報28,939.67點；標普500指數收跌4.98點或0.15%，至3,283.15點；那斯達克指數收跌22.60點或0.24%，報9,251.33點。

彭博資訊報導，華府是否取消已加徵的關稅，將取決於北京是否遵守第一階段貿易協議，該協議定於15日簽署。美國財政部長米努勤和貿易代表賴海哲周二在聯合聲明中表示，美國與中國大陸並未就未來降低關稅達成協議。

Themis Trading的聯席經理Joe Saluzzi說，標普500指數處於紀錄高檔，關稅消息引發賣壓。他表示：「投資人非常審慎，一有變化就立即尋找出口，以防萬一。」

美股近幾周大幅上漲，因市場認為美國總統川普與中國的貿易戰休戰將提振企業獲利。

消息人士透露，中國大陸承諾未來兩年增加購買近800億美元美國製成品和逾500億美元能源商品。

美股第4季財報季開跑，摩根大通股價收漲1.2%，因獲利優於預期，主因交易和承銷業務表現強勁。

富國銀行股價重挫5.4%，該行為法律費用提撥15億美元，導致獲利下滑。花旗集團獲利優於分析師預期，股價上漲1.6%。

億創理財投資策略副總裁Mike Loewengart表示：「銀行財報反映了經濟周期；經濟已持續成長十年，銀行業，尤其是摩根大通繳出創紀錄的財報，以美國經濟強勁的程度來說並不奇怪。」

Refinitiv IBES的數據顯示，分析師預期標普500指數成分股企業公司第4季獲利下降0.5%，連續兩季下跌，主因能源和工業企業的獲利受美中貿易戰拖累。

聯邦快遞股價上揚1.8%，據傳電商龍頭亞馬遜解除了賣家使用該公司送貨服務的禁令。

達美航空股價上漲3.3%，該公司上季獲利優於預期，且對手取消波音737 Max客機航班，導致達美客戶數量增加。

Pinterest股價飆漲9.6%，報導稱該公司的美國用戶基數已超過Snap，成為第三大社群媒體平台。

美國可能維持對中國大陸商品關稅至總統大選後，美股下滑。 路透
美國可能維持對中國大陸商品關稅至總統大選後，美股下滑。 路透
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