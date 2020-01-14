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石燃產業非主流 英大學拋售持股

2020-01-14 18:38台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

英國大學透過出售持股，抵制高度排碳的產業。(Photo by glasseyes...
英國大學透過出售持股，抵制高度排碳的產業。(Photo by glasseyes viewon Flicker under Creative Commons license)
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石化燃料熱度已消失？根據英國環保團體指出，在當地154所公立大學中，已有78所學校願意停止投資石化燃料業，包括出售過去對相關產業的投資。對此，環保人士認為，石化燃料已逐漸失去社會支持的正當性。

紛售出石燃股票

據《英國衛報》報導，人與地球（People & Planet）組織的代表薩特馬什認為，將石化燃料產業與大學劃清界線已是主流民意，他表示，「從各地大學正在全面與快速出售持股的行為來看，石化燃料產業獲得社會的授權在過去7年來已逐漸失去根基。英國校園內認為上述業者對於解決氣候變遷問題沒有作為已逐漸成為共識。」

據《金融時報》報導，人與地球組織指出，基金規模124億英鎊的英國高等教育部門已出售部分石化燃料股票，其中包括約克大學、利物浦大學、艾克斯特大學與倫敦大學學院等知名學府，都已承諾將完全出售對石化燃料業的投資。

排碳產業易受抵制

在2014年，格拉斯哥大學開出英國大學承諾出售對石化燃料投資的第一槍，這股風潮也開始在美國校園出現，例如哈佛大學在去年11月與耶魯大學進行球賽時，許多學生也趁機發起出售投資運動。

另外，英國聖公會也指出，旗下120億英鎊投資基金也將從2023年起出售無視全球暖化的石化燃料公司持股。除此之外，倫敦皇家內科醫學院也宣布將停止投資排碳密集的公司與採礦業。

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英國倫敦哈佛大學

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