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彭博：美財政部外匯報告 印證台灣央行干預力道減緩

2020-01-14 17:49經濟日報 編譯余曉惠／綜合外電

彭博資訊報導，台灣央行在總裁楊金龍治理之下，似乎正在減少外匯市場的直接干預，這一點從美國財政部的匯率報告中獲得印證。

根據美國財政部最新匯率報告，台灣央行淨買匯金額在2018下半年以及2019上半年共為10億美元，低於2018全年的約20億美元，干預規模占國內生產毛額（GDP）的比率也從0.4%下降至0.1%。

儘管美國財政部也承認這個估算數字能參考的公開資料不完整，但就趨勢來看仍符合一些分析師與交易員實際觀察：台灣央行對於台幣波動的容忍度，漸漸高於以往。

自2018年初楊金龍上任總裁後，台灣央行作風愈來愈透明，他對進場干預或是拉尾盤都曾坦言不諱。

台幣兌美元在去年約12月中旬後明顯回吐盤中升幅（即拉尾盤），不過1月開始後這個情況逐漸減少。而在上周末大選順利結束後，台幣周一收盤正式突破30元整數關口，也都反映央行跟隨市況移動防線的意向。

法國外貿銀行經濟分析師吳卓殷說：「以前央行有個紅線，可能會真金白銀去守，或是讓市場自己不敢越線，現在紅線比較沒那麼明顯。」此外，在最近追隨外在環境升值且不影響出口競爭力的情況下，央行也比較不會執著於單一的匯率紅線目標。

美國匯率報告涵蓋的時間為2018下半年及2019上半年，在三個判斷是否操縱匯率的認定標準中，台灣只違反經常帳順差過高這一項；經常帳順差占台灣GDP的11%，而美國的標準是2%。台灣在2016年至隔年曾三次被列入觀察名單，之後在2017年10月除名。

不過，這次報告特別指出台灣與泰國已接近突破關鍵門檻，並提及對於美國外交關係協會（CFR）研究員Brad Setser的一份研究報告有所疑慮。根據Setser的報告，台灣央行利用未揭露的換匯交易進行干預，估算總規模可能達到1,300億美元，甚至可能高達2,000億美元。

楊金龍先前曾向彭博回應，台灣央行從未用換匯（SWAP）的方式干預外匯市場，SWAP市場操作只是貨幣市場的工具之一。

美國財政部這份匯率報告原本預定去年10月公布，這次卻拖到1月、也就是美中即將簽署第一階段貿易協議的兩天前出爐，並將中國大陸自匯率操縱國名單中移除。

維持匯率穩定為法律賦予台灣央行的任務之一，在管理浮動的外匯政策下，台灣央行不可能放任自由波動。考量到美國財政部持續關注，台灣央行或許仍須在美方的容許範圍中仔細評估出手時機。

央行當然也有其他管控手法。例如對於外資匯入的非實體投資，幾乎是明言只歡迎進入台股，若是匯入後未在一周內購買股票，就會要求匯出。央行也將持有大量台幣存款餘額約20家外資列入觀察名單，透過保管機構瞭解外資匯入資金未投入股市的原因，並要求他們依結匯申報用途投資境內證券。

台灣未重回美國外匯報告觀察名單。本報系資料庫
台灣未重回美國外匯報告觀察名單。本報系資料庫
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