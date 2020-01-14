股市投資人樂翻天… 1999年情景再現？

美國股市繼2019年大漲之後，2020年仍乘勝追擊，看來愈來愈像是2000年「達康泡沫」爆破前的景象。投資老手提醒投資人，天下無不散的宴席，今年股市投資人須慎防1999年的歷史重演——股市狂歡最後落得樂極生悲。

著有《積極型價值投資法》等書的Investment Management Associates投資長凱茨尼爾森（Vitaliy Katsenelson）在MarketWatch撰文指出，此刻美國股市的景象與1999年相似。儘管現在並沒有達康（網路公司）泡沫，卻短暫出現大麻股泡沫和人造肉泡沫（今已爆裂）。利率降到接近0%、流動性豐沛，以及市場渾然不覺風險（和恐懼），把資金轉化為催生泡沫的工具。他形容，這些因素使美股現況有如1999年瘋狂派對的「輕量版」。

凱茨尼爾森表示，就企業盈餘基本面來看，美股價位這麼高，支撐卻很薄弱。2019年美股三大指數漲了兩、三成，但企業盈餘與2018年相比幾乎是零成長，而2020年盈餘增幅估計也只有5%左右，日後還可能會下修。2019年企業債務擴增5%，其中一大部分是用來買回庫藏股。但隨著股價變得昂貴，企業買回自家股票對每股盈餘的挹注效益也減弱。

再看經濟基本面。2019年美國經濟約成長4%，是好消息，只不過美國債務也擴增5.6%左右，或約1.3兆美元；債務占國內生產毛額（GDP）比率已超過100%。貢獻美國約三分之二GDP的服務業經濟規模仍在成長，但製造業經濟陷入衰退已超過一年。美國經濟擴張期進入第11個年頭、而且已達充分就業，聯準會（Fed）仍不得不持續實施寬鬆貨幣政策、利率水準逼近零，造成市場行情居高不下。萬一經濟衰退來襲，Fed該如何因應？

凱茨尼爾森指出，目前成長型股票價格貴得不可思議。過去十年來，價值型股票表現一直落後成長型股票，而上一回價值型股票落後程度這麼極端，正是在1999年。

他說，回顧歷史，價值股表現通常大幅領先成長股，但過去這些年，幾個因素導致價值股表現遙遙落後成長股。

第一個理由是，一反「二鳥在林不如一鳥在手」的投資概念，低利率環境有利於「林中鳥」（遙遠未來的現金流），而不是「手中鳥」（目前可掌握的高現金流）。吊詭的是，負利率使10年後的100美元，比此刻口袋裡的100美元更有價值。

再者，透過指數型基金和指數股票型基金（ETF）持有股票的「被動型投資」，也嘉惠價位高昂的個股，因為這些公司往往是大型權值股。凱茨尼爾森預言，最後投資人可能以眼淚收場：隨著股價漲不停，投資人的安全感與日俱增—不論是因為間接投資名氣響亮的大型股，或是因為藉由指數型基金或ETF分散投資—最後都導致投資人太自滿，因此低估了已嵌入這種典型投資組合的風險。

凱茨尼爾森認為，倘若美國經濟成長以目前的速度持續前進，股票價位也持續升高，那麼股市未來走的路可望持續平坦順遂，那麼在績效競賽中，「賽車」（進攻型策略）自然會比全地形四輪傳動車（較保守型策略）先馳得點。但若股市前路變得坎坷不平，那麼，最終贏家可能是全地形車，「賽車」恐怕尚未跑完全程就翻車了。

追逐收益的投資人已把各種資產行情推得高聳入雲，尤其是看來與債券有幾分類似的資產，例如配息股。