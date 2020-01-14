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不顧環保批評 西門子助澳設煤礦場

2020-01-14 15:14台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導

西門子執行長凱瑟爾（右一）表示，仍將履行與澳洲煤礦場的合約，但承諾會在未來加強事...
西門子執行長凱瑟爾（右一）表示，仍將履行與澳洲煤礦場的合約，但承諾會在未來加強事前審核。（photo by Michel Temer via flickr, used under CC License）
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澳洲大火延燒不斷，西門子為履行合約，不顧外界批評聲浪，宣布將繼續協助澳洲煤礦場的建造，也引發其公關危機。西門子將為澳洲即將啟用的卡邁克爾煤礦場提供鐵路信號設備，也引起許多環團，包含知名瑞典環保少女童貝里都抗議。西門子則表示，公司必須履行合約，但會在未來簽約前加強審核。

環保批評不斷

根據《英國廣播公司》報導，印度的阿達尼集團預計，在2021年開始營運的位於澳洲昆士蘭的卡邁克爾煤礦場。近日澳洲野火仍延燒不斷，再加上位於昆士蘭海岸的大堡礁近年有萎縮的問題，各界對於澳洲政府是否允許卡邁克爾這座幾乎是全球最大的煤礦場開始營運，抱持著高度懷疑。

而環保界除了抗議不斷之外，也將抗議延展到與阿達尼集團合作的公司。德國西門子因為與阿達尼集團簽有一份價值2千萬美金的合約，要提供該礦場鐵路通訊設備，因此也成為環團的抗議對象。「反抗滅絕」的環保抗議運動就選在位於慕尼黑的西門子總部外頭展開，希望能使西門子公司回心轉意，不要履行合約。

照舊履行合約

英國《金融時報》指出，西門子恐怕不會放棄這份合約。執行長凱瑟爾曾表示，西門子無法以「法律與經濟上負責任」的方式退出合約。為了安撫不滿的環團，凱瑟爾也表示，若西門子是他自己開的公司，他可能就會選擇退出，但身為執行長，他必須綜合考量公司利益。

凱瑟爾承諾，西門子將在未來簽訂任何合約以前，審視可能造成的環境衝擊，並成立永續發展小組來更好地規劃環境保護。而西門子的股東也證實，此一公關危機將會在下個月的年會上討論，讓關心環保議題的股東們有機會向西門子的管理階層施壓。

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