微軟執行長公開發言 譴責印度歧視法案

微軟執行長納德拉強力譴責印度歧視穆斯林的法案。(photo by Wikipedia) 分享 facebook

微軟執行長強力譴責印度歧視穆斯林的法案！印度於去年通過的法案，排除了穆斯林教徒更快速取得印度移民身分的權利，造成嚴重反彈，但法案仍在本月10日正式生效。微軟執行長納德拉是印度裔美國人，身為移民中的成功人士，13日特別公開譴責此法案。

籲給移民機會

根據《印度報》報導，納德拉身為微軟執行長，他的發言也讓微軟成為第一個對帶有歧視性的《公民修正法案》發表想法的大企業。納德拉本身是印度裔美國人，家鄉位於印度第四大城市海得拉巴，自2014年2月起至今任職微軟執行長。在他發言的同時，印度各地對《公民修正法案》的抗議也正如火如荼地進行。

根據《BuzzFeed News》報導，納德拉於13日向《BuzzFeed News》總編輯表示，他認為上述事件相當令人難過且糟糕。他提到，身為印度人的他有幸在美國嶄露頭角，希望印度移民也有同樣的機會。若能看到來自孟加拉等地的移民在印度創建另一個獨角獸公司，或成為下一個亞孚瑟斯執行長，他會感到很開心。

抗議從未消停

印度國內對《公民修正法案》的抗議自去年12月起便開始進行，該抗議行動是印度總理莫迪上任以來第一個大考驗。有些人認為，莫迪與其所屬的印度人民黨正讓印度的民主政體趨於專制。抗議進行的過程中，已有24人因警察的暴力鎮壓而喪生，但每天仍有上千名抗議者上街表達不滿。

納德拉透過微軟的推特帳號推文表示，印度血統與美國移民身分均是形塑他的重要關鍵，他希望印度國內的移民也有機會創立公司或成為跨國大企業的管理者，進而對印度社會與經濟帶來正面影響。

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