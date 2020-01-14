油價、金價下滑 中東與貿易樂觀跡象抑制避險需求

油價周一下跌，因中東緊張局勢緩解，且數據顯示美國燃料油庫存大幅增加。金價走低，美中貿易協議簽署在即和中東局勢令避險需求下滑。

布蘭特原油期貨收跌0.78美元或1.20%，結算價報每桶64.20美元；西德州原油期貨下跌0.96美元或1.63%，結算價報每桶58.08美元。

本月初美國空襲狙殺一名伊朗高階指揮官後，伊朗對美國駐伊拉克軍事基地發射導彈報復，一度使油價飆升至近四個月來高點；但美伊爆發直接衝突的可能性降低後，油價隨之回落。

美國能源資訊署（EIA）資料顯示，截至1月3日當周，美國汽油庫存增幅遠超預期，增加910萬桶，至2.516億桶，是自2016年1月以來汽油庫存增幅最大的一周。餾分油庫存該周增加530萬桶，至1.39億桶，也高於預期。

路透初步調查顯示，上周美國原油庫存料下降，汽油庫存料連續第10周增加。

分析師指出，美國煉油廠成品油利潤較低，令原油價格承壓。OPIS全球能源分析主管Tom Kloza表示：「如果煉油廠繼續虧損，或汽油方面僅達收支平衡，原油價格很難走高。」

金價周一下跌，因美中即將簽署第一階段貿易協議和中東局勢緩解，令風險意願回升，抑制投資人對黃金的避險需求。

黃金現貨下跌0.8%，報每英兩1,549.50美元。美國黃金期貨收跌0.6%，結算價報每英兩1,550.60美元。

美元兌一籃子貨幣上漲，令黃金對持有其他貨幣的投資人來說更加昂貴。

華爾街日報報導稱，華府和北京已同意舉行半年度會談，推動改革和解決爭端，顯示貿易緊張局勢進一步緩和。

分析師表示，市場仍將關注伊朗意外擊落烏克蘭民航客機引發的緊張局勢，以及美中貿易協議實施的細節。

道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示：「地緣政治緊張局勢升級的風險消除，就不太需要黃金來加強投資組合。」