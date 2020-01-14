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台積電ADR大漲逾2%再創新高 溢價拉大為5.1%

2020-01-14 07:33經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周一（13日）再創收盤新高，高於台北交易股價溢價拉大為5.1%。

台積電ADR漲2%，收在60.06美元。費城半導體指數漲1.3%。

美股周一上揚，主因美中即將簽署第一階段貿易協議和投資人對第4季財報的樂觀情緒提振；蘋果、字母、特斯拉等科技股上漲，推升標普500指數、那斯達克指數締造收盤紀錄新高。

道瓊工業指數上漲83.28點或0.29%，報28,907.05點；標普500指數上漲22.78點或0.70%，漲至3,288.13點；那斯達克指數勁升95.07點或1.04%，報9,273.93點，

台灣加權股價指數昨天漲54.02點收12,024.65點。台積電漲0.6%，收339.50元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 80.09 +1.32 80.70 -0.76

中華電 CHT 109.70 +1.38 110.00 -0.27

台積電 TSM 358.95 +2.04 341.50 5.11

聯電 UMC 15.84 +0.38 16.05 -1.32

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價

台積電標普台股

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