央行最害怕的沒發生 台灣未重回美國外匯報告觀察名單

美國周一財政部公布遲來的外匯報告，台灣未重回列入美國匯率操縱國觀察名單，但報告中表示，台灣雖未正式納入觀察名單，「但接近觸動關鍵門檻」。

美國財政部所列的三個觀察標準是：對美國經常帳順差相當於國內生產毛額2%；一國對外匯市場的持續干預以及至少200億美元的貿易順差。

報告中表示，泰國和台灣尚未被正式列入監控名單，但已接近突破關鍵門檻。

除取消將中國大陸列為匯率操縱國外，報告說沒有主要經濟體被列為匯率操縱國。瑞士被添加到觀察名單中，而中國、日本、南韓、德國、義大利、愛爾蘭、新加坡、馬來西亞和越南仍然保留。外匯報告其他重點如下：

──由於瑞士的外匯購買「顯著增加」，瑞士被重新納入了觀察名單，美國還敦促官方應經常發布干預數據。

──愛爾蘭可能會在預計於4月的下一份報告中從觀察名單中刪除。

──越南「頻繁」進行干預，但已可靠地向美國財政部傳達信息，即越南買進外匯購買是重建外匯存底所必需的。

這份報告原訂於去年10月中旬發布，但由於美國和中國進行貿易談判而被延後。這次對匯率和經濟政策進行評估的國家由12個增加到20個。