貿易協議和財報樂觀預期 助標普、那斯達克創收盤新高

美股周一上揚，主因美中即將簽署第一階段貿易協議和投資人對第4季財報的樂觀情緒提振；蘋果、字母、特斯拉等科技股上漲，推升標普500指數、那斯達克指數締造收盤紀錄新高。

道瓊工業指數上漲83.28點或0.29%，報28,907.05點；標普500指數上漲22.78點或0.70%，漲至3,288.13點；那斯達克指數勁升95.07點或1.04%，報9,273.93點，

蘋果、臉書、Netflix、微軟和亞馬遜等科技股對標普500指數和那斯達克指數貢獻最大，這些公司也帶動美股創下歷來最長的牛市行情。

蘋果股價周一大漲2.14%，改寫收盤紀錄高點；Google母公司字母收漲0.8%，也創歷史新高，市值達9,930億美元。

航太企業Hexcel和Woodward股價分別上漲9.6%和4.8%，這兩家波音與空中巴士零件供應商將進行全股票合併，估值64.3億美元。

特斯拉股價大漲9.8%，創歷史新高；報導指出，中國大陸今年不會大幅削減對新能源汽車的補貼，Oppenheimer上調了特斯拉的目標價。

中東緊張局勢緩解以及美中預定15日在華府簽署第一階段貿易協議，激勵投資人押注風險較高的資產。

Longbow Asset Management首席執行官Jake Dollarhide說：「投資人對企業財報樂觀，伊朗局勢沒有惡化也繞市場感到寬慰；美中即將簽署第一階段貿易協議也讓市場振奮。」

此外，在貿易協議簽署前夕，川普政府周一將中國大陸自匯率操縱國名單移除，宣稱大陸做出了「可落實的承諾」，也增強市場樂觀情緒。

美國第4季財報季本周展開，投資人等待摩根大通、花旗和富國銀行周二起公布的財報。Refinitiv IBES的數據顯示，分析師預期標普500指數成分股企業的獲利將下降0.6%，連續兩季下滑。

不過，許多投資人預期，一旦美中解決貿易爭端，獲利前景可能會轉趨樂觀。