澳洲野火危機 貝佐斯捐款卻在網路被罵翻

亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）。美聯社 分享 facebook

澳洲發生野火一發不可收拾的危機，亞馬遜公司(Amazon)創辦人兼執行長貝佐斯(Jeff Bezos)捐布捐款100萬澳幣(約美金69萬元)協助救災，卻在網路引來罵聲不斷。不少網友在社群網站發文寫道，富可敵國的貝佐斯「捐得太少」。

貝佐斯12日在亞馬遜Instagram帳號宣布，宣布捐款100萬澳幣協助澳洲野火救災與援助。他在聲明中寫道：「澳洲人民正在設法因應野火帶來的重大災難，我們對所有澳洲人民表達關懷。」

不過，許多網友卻拿貝佐斯傲人的身家財產做文章，批評這位科技大亨應該捐更多才是。根據富比世雜誌(Forbes)富豪資產排行統計，貝佐斯個人淨資產約1167億美元。

一名網友在貝佐斯的Instagram發文底下回應寫道：「你應該做得更好才對，真丟臉。」另一名網友則留言指出：「像亞馬遜如此規模的公司，竟然捐這麼少，真是一種侮辱。」

推特用戶茱莉安娜‧卡斯特洛(Juliana Castro)發文寫道，貝佐斯一分鐘可賺14萬9353美元，但亞馬遜拒絕通過氣候草案，「他捐給澳洲的數目，還不到他五分鐘可賺到手的收入。」

另一方面，某些網友為貝佐斯緩頰指出，貝佐斯並沒有義務一定要捐款。