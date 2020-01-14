馬斯克：特斯拉很快就會說話 還能發出...這種聲響

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克對交通運輸的願景，現在包含會說話的汽車。

CNBC報導，馬斯克上周末展示一項新功能，似乎能讓特斯拉的車款與行人溝通。他推文表示，這項功能將「很快」推出，但並未給予確切的時程。

馬斯克於推特分享的影片顯示，一輛特斯拉駛近，喇叭放出「不要光站在那乾瞪眼，快上車吧！」。馬斯克於11日的推文指出，特斯拉很快就能與人溝通，除此之外，駕駛還能利用該功能使車輛發出「屁」聲。