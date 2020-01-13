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亞馬遜怎麼發達的？貝佐斯納雅言 員工貢獻聰明點子

2020-01-13 21:40世界日報 編譯陳韻涵╱綜合報導

歐新社資料照
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貝佐斯(Jeff Bezos)1994年離開紐約的避險公司遷居西雅圖郊區，租房子在車庫創辦當今全球最大電商亞馬遜(Amazon)。

亞馬遜網站1995年上線，不到一個月便把書賣給全美50州的顧客，但貝佐斯認為仍有進步的空間，「早期的營運和物流只有十人，太沒效率」，而效率差的原因之一是包裝方法。

在亞馬遜上線的第一個月，貝佐斯和員工跪在水泥地上用手包裝，而其中一位員工的想法讓生產力加倍。

他在2018年的論壇上說，「我沒有包裝桌，我告訴一位和我一起包裝的軟體工程師，『你知道我們必須做什麼嗎？我們需要護膝。』他看著我，好似我是他此生遇過最蠢的人，然後他說，『我們應該買包裝桌。』」

隔天，貝佐斯買了包裝桌，員工生產力果然增加。多年後貝佐斯說，買包裝桌是他聽過「最聰明的點子」。

亞馬遜給股東的信寫稱，亞馬遜1997年上市時，員工不到614人，但截至去年9月有75萬名全職員工，市值超過9460億美元。

在亞馬遜的歷史中，貝佐斯曾多次聽從員工建議，即便這些點子有點「讓人害怕」。

在提供亞馬遜Prime付費訂閱服務前，貝佐斯和員工試圖想出一種顧客忠誠獎勵計畫，但是「一名資淺的軟體工程師卻想出提供顧客無限制的免運費」。

貝佐斯表示，財務團隊討論和模擬操作這個構想，對亞馬遜提供無限制的免運費感到害怕， 因為「運費很貴」，但顧客很愛。 推出無限免運後，開銷增加但終究獲得回報，「各式各樣的顧客上門，他們都喜歡這項服務」。

歐新社資料照
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貝佐斯電商Amazon

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