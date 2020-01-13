惜食也能創業！線上市集遍及歐洲 利琦想挽救10億頓餐

丹麥惜食組織Too Good To Go創辦人利琦。圖／取自InspringFifty網站 分享 facebook 一般人會怯於放棄有優渥薪酬的工作，加入前途未明的新創事業，但丹麥惜食組織Too Good To Go創辦人利琦（Mette Lykke）卻做了兩次。

她原本在麥肯錫管理顧問公司任職，2007年在因緣際會下決定換跑道追夢。熱愛運動的她與創業夥伴推出個人健身應用程式Endomondo。

但在當時，大部分的手機都沒有全球定位系統（GPS），Endomondo初上架的幾個月，可能一連好幾天都沒有新用戶註冊。

幸好利琦在丹麥西部小鎮長大，家裡做木材生意，對沉浮波折並不陌生。她開玩笑說：「工作很辛苦，如果早知道未來兩年都領不到薪水，我也許會重新考慮吧。」但她補充說，創業家絕對是樂觀人士，合夥人都認為「下個月就能轉運」。

時來運轉，要等到蘋果應用程式商店2008年開張，以及智慧手機銷售大增。但Endomondo仍花了六年才首度盈利。

2015年，利琦的應用程式累積到2000萬名用戶，吸引美國運動服飾巨擘Under Armour的注意，後者想在歐洲提高品牌辨識度，以8500萬美元的代價收購Endomondo。當時年僅33歲的利琦和兩位共同創辦人因此躋身千萬美元富翁。

公司賣掉後，她仍留下來，同時負責管理在丹麥哥本哈根和美國德州的團隊。

2016年8月，在公車上與人閒聊時，對方給利琦看對抗食物浪費的應用程式Too Good To Go。這是五名丹麥創業家前幾個月才推出的線上市集，允許餐館和商店將剩餘食材和收取時段張貼上網，並以折扣價出清。這可以減少剩食遭丟棄和浪費，Too Good To Go則靠銷售抽成獲利。

利琦原本並不了解食物浪費的嚴重程度，深入研究後大感震撼，認為Too Good To Go既能解決重大問題，又讓參與此一過程的每個人都成為贏家，便立即決定投資。她也在數個月後離開Under Armour，擔任Too Good To Go的執行長。

在利琦的領導下，公司快速擴張，現有員工450人，業務遍及13個歐洲國家，即將進軍瑞典。應用程式至今已累積用戶1800萬人，每天增加約4萬5000人，包括找便宜貨的學生和重視環保的年輕家庭，逾50歲女性也是有爆發力的市場。

利琦說，深具社會影響力的Too Good To Go仍計畫最後能夠獲利，儘管時程不確定。她說，目前每一塊錢營收都重新投入業務，以便聚焦於讓公司成長和擴展到更多國家。

Too Good To Go估計，他們開辦至今已挽救超過2500萬頓餐。利琦說，她覺得這還只是起點，「未來五年還要挽救10億頓餐」。