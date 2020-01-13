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台積電ADR上周五跌0.6％ 溢價減為3.9％

2020-01-13 07:14經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR上周五（10日）下跌，高於台北交易股價溢價為3.9%。

台積電ADR跌0.6%，收在58.86美元。費城半導體指數跌0.7%。

道瓊工業指數上周五（10日）一度破天荒站上29,000點，但終場不敵獲利了結賣壓而拉回。過去一周縱有美伊危機，美股仍沉著走揚，本周則將面臨企業財報的又一考驗。

道瓊工業指數早盤最高攻抵29,009.07點，受到波音公司（Boeing）下跌1.9%拖累，回落至盤中低點，終場收跌133.13點至28,823.77點。標普500指數和那斯達克綜合指數各跌0.3%，總結一周，道瓊仍漲0.7%，標普500指數和那斯達克各漲0.9%和1.8%。

台灣加權股價指數昨天漲54.02點收12,024.65點。台積電漲0.6%，收339.50元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 79.28 -0.56 79.60 -0.40

中華電 CHT 108.54 -1.42 109.50 -0.88

台積電 TSM 352.87 -0.62 339.50 3.94

聯電 UMC 15.83 +0.76 16.15 -2.00

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價

台積電標普台股

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