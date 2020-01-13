今天開盤前 五件國際事不可不知

蔡英文總統在一場外媒所謂「迫使台灣選民在美中之間選邊站的選舉」大獲全勝，不僅以絕對優勢取得總統連任，也在國會維持過半，政治面穩定將有助台灣金融市場持續在上揚軌道上前進。以下是今天開盤前，最值得關注的國際和兩岸要聞：

●外媒解讀選民支持對陸強硬

蔡英文總統總統大選中贏得壓倒性勝利，擊敗國民黨籍對手韓國瑜，包括彭博資訊等國際媒體多解讀，台灣經濟好轉、股市行情回升，以及香港「反送中」抗爭潮，激起台灣選民的憂患意識，助蔡英文連任成功，也代表多數選民支持蔡英文抗衡中國大陸的強硬立場。

報導也說，在美國與中國兩強角力之際，台灣面臨選邊站的壓力。薪資、住宅、空汙等議題對選民固然重要 ，但複雜的兩岸關係才是台灣社會最主要的政治裂痕。

●伊朗承認誤擊客機

伊朗承認誤擊烏克蘭客機，與此前說法出現戲劇性逆轉，引發了國際譴責以及德黑蘭街頭的示威。

加拿大總理特魯多表示，對伊朗承認擊落烏克蘭國際航空公司的PS752航班感到「震驚」和「憤怒」。在遇害的176人中，至少有57名加拿大人。

烏克蘭總統澤倫斯基公開要求伊朗懲罰該為班機遭誤擊事件負責的人，並賠償罹難者家屬。

●道瓊拚新高 關鍵財報周來了

道瓊工業指數上周五（10日）一度破天荒站上29,000點，但終場不敵獲利了結賣壓而拉回。過去一周縱有美伊危機，美股仍沉著走揚，本周則將面臨企業財報的又一考驗。

道瓊工業指數早盤最高攻抵29,009.07點，受到波音公司（Boeing）下跌1.9%拖累，回落至盤中低點，終場收跌133.13點至28,823.77點。標普500指數和那斯達克綜合指數各跌0.3%，總結一周，道瓊仍漲0.7%，標普500指數和那斯達克各漲0.9%和1.8%。

Carson Wealth投資公司經理菲利普斯（Bob Phillips）說：「我認為股市處於逢高獲利了結的情況。」

市場看好美中第一階段貿易協議即將在本周簽署，半導體股率先反攻，周五雖跌0.7%，但一周下來仍漲0.7%，領先標普500指數的差距接近20年來高峰。

●美中擬重啟定期經濟會談 預定每半年舉行一次

知情人士透露，美國與中國大陸本周簽署第一階段貿易協議之際，也將宣布重啟半年一度的經濟會談，以推動經濟改革並解決爭端。這意味美國川普政府將恢復前兩任政府所採用、卻在近年貿易爭端升溫初期棄用的協商形式。

華爾街日報報導，美國財長米努勤與貿易代表賴海哲11日發布聲明表示，這場半年一度的會談將由米努勤、中國大陸副總理劉鶴及其他高階官員負責。路透報導，美中將在15日正式宣布這個訊息，作為第一階段貿易協議簽署儀式的一部分。

●馬尼拉南邊火山噴發 菲律賓股市今休市一日

菲律賓股市今天隨馬尼拉大都會區政府停班一天暫停交易，因為首都南方的塔阿爾火山（Taal）爆發。