汽車商建造城市 豐田：打造生活實驗室

豐田汽車公司表示，具先進概念的「編織城市」將是一個由2000多人組成的「生活實驗室」。（photo by Twitter） 分享 facebook

汽車商著手打造城市！Toyota豐田汽車計劃在日本富士山的基座附近打造一座城市。名為「編織城市」的建案將於2021年展開，由建造紐約世界貿易中心、丹麥樂高大廈、Google山景城及倫敦等總部的建築公司操刀，豐田表示：「將成為高科技研發基地。」

汽車商建造城市

根據《TopGear》報導，汽車製造商不斷打造新的原型車是正常現象，但這是第一次有汽車製造商在建造「原型城市」。Toyota豐田汽車計劃在日本富士山的基座附近打造一座城市。

由建造紐約世界貿易中心、丹麥樂高大廈、Google山景城及倫敦等總部的建築公司操刀，名為「編織城市」的建案將於2021年展開。豐田汽車公司表示，「編織城市」將是一個由2000多人組成的「生活實驗室」。

公司聲明指出，城市中的大部份成員將是科學家、工程師或是研究人員，「他們將在城市中測試及開發機器人、個人交通載具、智能家居和現實環境互動的人工智慧。」來自世界各地的科學家和研究人員將被邀請在「編織城市」展開他們的研究項目。

先進概念城市

據《CNBC》報導，豐田公司也公開邀請其他公司及學術單位如大學等。這座城市將由氫燃料電池和安裝在屋頂上的太陽能板提供能量動力。建築物本身則由傳統的日本木材建成，並利用機器人化的方式生產，以減少碳排放。

城市中將有欣欣向榮的綠色植被和多處公園，每棟房屋將配備機器人「協助居民日常生活」，以人工智慧來監測居住者的健康。街道完全自動、零碳排放的汽車，包括貨車、公共運輸等甚至是移動便利商店穿梭。豐田公司表示：「我想你可以說這是理想國，讓我們一起動手打造它。」

【更多精采內容，詳見 】