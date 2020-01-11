美制裁伊朗 金價周線連五漲

金價周五 （10日）小幅上漲，連五周收紅，原因是美國對伊朗祭出新一波制裁引發地缘政治不確定性，提高了投資人對黃金的需求。

黃金現貨價10日收盤上漲0.63%，報每英兩1,562.19美元，周線上漲0.63%。黃金期貨10日收漲0.4%，報每英兩1,560.1美元。

美國制裁的目標包括伊朗的製造業、礦業和紡織業，以及華府認為參與1月8日攻擊美軍美軍基地的高階伊朗官員。

Circle Squared Alternative Investments創辦人Jeffrey Sica表示：「牽動金價的主因在於，發生在美伊之間的關係進展，以及是否我們會看到衝突加劇......不穩定性會造成金價波動。」Sica補充說，美國祭出制裁，顯然會對經濟造成衝擊。

被視為避險資產的黃金，在周三（8日）一度升破每英兩1,600美元。此前伊朗發射飛彈攻擊美軍，以報復美國用無人機狙殺伊朗高階軍官。

然而，在美伊雙方各退一步後，局勢趨穩，金價回軟。