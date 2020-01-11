美大銀行下周率先公布財報 獲利可能已到頂

美國各大銀行即將在下周率先公布上季財報，結算又一個豐收的一年，但投資人如今更加關切的是，刷新紀錄的獲利佳績能否持續？

銀行類股2019年全年大漲26%，漲幅超越大盤，繳出逾20年來最亮麗的年度成績單。據分析師估計，美國六大銀行下周公布第4季財報，總結2019年淨利，將挑戰2018年所創下1,200億美元的新高紀錄。

不過，喜信中夾帶著警訊，因全球利率仍頑強固守於低檔，地緣政治緊繃局面升高，六大銀行2020年的合併獲利料下滑100億美元。巴克萊分析師高伯格（Jason Goldberg）接受訪問時說，下周公布的財報可「預先窺見」2020年的獲利展望，「凡影響經濟成長的，往往就會影響銀行業，因此不論國內國外，企業和消費者信心都相當重要。」

在交易業務方面，瑞信集團分析師凱澤克估計，上季業績可能至少成長20%，她說，相較於2018年最後三個月股市慘跌影響業績，去年第4季表現將大獲提振。

投資銀行業績受益於年終強勁的表現，成交件數上升，整體經濟信心也進一步受到肯定。凱澤克預料，投銀業績接下來表現平平。

銀行業者2019年初原本指望會隨升息而受益，不料聯準會（Fed）轉而展開一波降息，也讓銀行業主要營收來源淨利息收入開始下滑。第4季淨利息收益率預料也會縮減。