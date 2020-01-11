美伊危機傷不了美股 下一波考驗是財報

道瓊工業指數周五（10日）一度破天荒站上29,000點，但終場不敵獲利了結賣壓而拉回，本周縱有美伊危機，美股仍沉著走揚，下周將面臨企業財報的又一考驗。

道瓊工業指數早盤最高攻抵29,009.07點後，受到波音公司（Boeing）跌1.9%拖累，回落至盤中低點，收跌133.13點至28,823.77點。標普500指數和那斯達克綜合指數各跌0.3%，總結一周，道瓊漲0.7%，標普500指數和那斯達克各漲0.9%和1.8%。

Carson Wealth投資公司經理菲利普斯（Bob Phillips）說：「我認為股市處於逢高獲利了結的情況。」

在科技股方面，隨市場看好美中第一階段貿易協議即將在下周簽署，半導體股率先反攻，周五雖跌0.7%，但一周下來仍漲0.7%，相較於標普500指數的水準接近20年來高峰。安聯投信基金經理人莫里斯─艾登說：「從股市角度來，最近的強勢來自科技股。」

美國12月就業人口增加14.5萬人略低於預期，但對投資人信心影響不大。對於美軍駐伊拉克基地遭襲，市場似乎置若罔聞。伊朗因將領遭狙殺對美軍展現有節制的報復行為，收斂劍拔弩張之勢。

不過，如今市場已充分反映許多利多消息，按預估獲利計算的本益比已高居18年來嶺峰。隨美企下周陸續公布上季財報，美股韌性將面臨另一波考驗。