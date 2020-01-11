標普指數上5千點？Putnam投資長：快則三年慢則五年

財經新聞網站MarketWatch報導，Putnam Investments股票投資長Shep Perkins預期，美股標普500指數漲抵5,000點里程碑的時間點可能比投資人想像來得快。該指數去年7月剛攻克3,000點大關，如今已漲上3,265.35點（9日甚至還創下3,274.70點收盤新高紀錄）。

Perkins在日前發布的第1季展望報告中指出，美股目前的本益比與近幾十年的平均值相符，而且在長期債券殖利率降到歷史低點的情況下，有充分理由相信美股本益比還會升高。

他指出，2019年下半年，標普500股利收益率大致而言都高於美國10年期公債殖利率 —與美國公債相比，美股相對而言幾乎從未這麼便宜。

而且，Perkins認為，臉書、Google母公司Alphabet、思科、英特爾和蘋果等大型科技股目前的價位「並未要求過高」，而包括金融、能源、基本原物料在內的類股（約占標普500指數的20%），目前的價位仍遠低於歷史平均值。

他並預期，如果企業盈餘成長隨全球成長回升和美元貶值而加快腳步，可能協助標普500指數朝5,000點叩關。他說：「在每年盈餘成長8.5%、本益比26倍，且債券殖利率仍低的情況下，股市可能在三年內突破那個關卡。這不是最可能的情況，但也不是極端情況。」