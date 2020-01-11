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FAA擬再罰波音1.6億元 前執行長被炒可抱走18.6億元

2020-01-11 10:18聯合報 編譯季晶晶／即時報導

美國聯邦航空管理局（FAA）10日表示，將尋求裁罰波音公司540萬美元（約台幣1.6億元），因為該公司未能制止在737 Max機型上安裝有瑕疵的零組件。

聯邦航空管理局發表聲明指出，波音公司「未能有效監督供應商，確保其遵守波音的品質保證制度，⋯⋯波音公司判定那些零組件因未通過強度測試而不能使用後，仍故意提交給聯邦航空管理局進行適航認證」。

去年12月，聯邦航空管理局也針對133架737 NG機型安裝有瑕疵零組件，提出390萬美元的民事罰款。737 NG是737系列的上一代機型。

737 Max因為在5個月內兩度失事，造成346人罹難，自去年3月起已經停飛。波音的安全紀錄受到美國國會議員和聯邦航空管理局的嚴格審查。

聯邦航空管理局去年6月揭露，約300架737 NG和737 Max飛機可能有不合格的零組件，將要求波音儘快置換。

另外，根據波音10日向主管機管申報的文件，就算拿不到離職金，未能在737 MAX機型出包後有效控制危機、導致波音形象大傷而被開除的62歲執行長米倫伯格（Dennis Muilenburg），仍將抱走6200萬美元（約台幣18.6億元），包括長期獎勵和退休金給付。

至於將在下周一（13日）接替米倫伯格的新執行長凱爾洪（David Calhoun），每年的基本薪資是140萬美元，可領2650萬美元的長期獎勵薪酬。

在米倫伯格離職金訊息披露之前，波音9日晚間在美國國會要求下，釋出數百內部文件，顯示員工對研發737 Max機型的批評和嘲諷，其中一封電子郵件說，這架飛機「由猴子監督的小丑所設計」。還有一名員工問同事，「你會不會讓家人登上經飛行模擬器培訓的機長所駕駛的737 Max？」對方回答：「不會！」

美國聯邦航空管理局10日表示，因為波音未能制止在737 Max機型上安裝瑕疵零組...
美國聯邦航空管理局10日表示，因為波音未能制止在737 Max機型上安裝瑕疵零組件，將尋求裁罰540萬美元。美聯社
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