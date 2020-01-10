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高盛前資訊長再次進軍AI 這回押注能治療癌症

2020-01-10 22:58經濟日報 編譯黃嘉洵／綜合外電

高盛集團（Goldman Sachs）前資訊長查維茲（Marty Chavez）一年前使用人工智慧（AI）重振公司的交易部門，這回他將押注AI能治療癌症

倫敦金融時報（FT）報導，前高盛資訊長、財務長及證券部聯合負責人查維茲，加入癌症診斷技術研發商Paige的董事會，這家位在紐約的企業正透過AI追蹤疾病。查維茲說：「這兩者基本上大同小異。」他認為預測利率和金融市場走勢，與模擬癌症發病進程和療程反應，沒有太大差別。

查維茲表示，期望Paige能透過分析病例和問診紀錄，提早檢測出癌症，並進行虛擬臨床試驗，而非人體試驗。

這個職位讓55歲查維茲踏入以AI治療癌症的利基市場，也是他自去年9月從高盛離職後的第一個商業計畫。查維茲表示，他無意在2020年重返金融服務的全職崗位。他加入Paige以後，將在融資、商業策略及其工程師文化給予建議。

Paige是紀念斯隆-凱特琳癌症中心（MSKCC）的兩名醫師所創立，Paige在2018年2月募得2,500萬美元資金，布瑞爾資本（Breyer Capital）是金主之一，Paige接著在去年12月獲得4,500萬美元融資。

圖為高盛前資訊長查維茲（Marty Chavez）。彭博資訊
圖為高盛前資訊長查維茲（Marty Chavez）。彭博資訊
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癌症AI紐約

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