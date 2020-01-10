高盛前資訊長再次進軍AI 這回押注能治療癌症

高盛集團（Goldman Sachs）前資訊長查維茲（Marty Chavez）一年前使用人工智慧（AI）重振公司的交易部門，這回他將押注AI能治療癌症。

倫敦金融時報（FT）報導，前高盛資訊長、財務長及證券部聯合負責人查維茲，加入癌症診斷技術研發商Paige的董事會，這家位在紐約的企業正透過AI追蹤疾病。查維茲說：「這兩者基本上大同小異。」他認為預測利率和金融市場走勢，與模擬癌症發病進程和療程反應，沒有太大差別。

查維茲表示，期望Paige能透過分析病例和問診紀錄，提早檢測出癌症，並進行虛擬臨床試驗，而非人體試驗。

這個職位讓55歲查維茲踏入以AI治療癌症的利基市場，也是他自去年9月從高盛離職後的第一個商業計畫。查維茲表示，他無意在2020年重返金融服務的全職崗位。他加入Paige以後，將在融資、商業策略及其工程師文化給予建議。