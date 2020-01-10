美12月就業及薪資增幅偏弱 Fed將維持中性偏鴿立場

美國12月就業報告各項數據稍弱，新增非農就業人數略低於預估，也比11月明顯下降，失業率維持在3.5%，薪資升幅也低於預估，顯示美國經濟持續溫和成長，預料聯準會（Fed）也將維持目前「中性偏鴿派」的立場。

美國勞工部10日公布的就業報告各項主要數據如下：

1.上月非農業就業人口增加14.5萬人，低於市場預估的16萬人，也比11月修正後的增加25.6萬人下降；10、11兩個月就業人數共下修1.4萬人。民間製造業就業減少，服務業溫和增加。

2.平均時薪月升0.1%，低於市場預估的0.3%，也低於11月的0.2%；時薪年升2.9%，比11月及市場預估的3.1%升幅都偏低，也是2018年7月以來年升幅首次低於3%；平均每周工時為34.3小時，比11月及市場預估的34.4小時都略低。

3.失業率維持3.5%，符合市場預期，也與11月持平；勞動參與率維持63.2%。

4.低度就業率（U-6，指有意擔任全職工作，卻只能擔任兼職性工作者，以及不積極求職者）從6.9%降到6.7%，顯示臨時性就業人數相對較少。

經濟學者指出，就業報告不如預期，顯示美國景氣維持溫和成長，Fed將繼續「暫停」降息。