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美伊局勢趨穩 11月以來油價將首度周線收黑

2020-01-10 19:15經濟日報 編譯林奇賢／綜合外電

彭博資訊報導，本周國際油價可能走低，為去年11月以來首見，原因是美伊衝突緩解，減緩了中東原油供應受波及的憂慮。

紐約西德州中級原油2月期貨10日盤中跌0.2%，報每桶59.46美元，本周跌幅已逼近6%。布蘭特原油3月期貨的跌幅也是0.2%，報每桶65.22美元，本周來已下跌4.96%左右，也是自11月以來首度周線收黑。

美國眾議院周四（9日）投票通過決議，以限制川普對伊朗採取軍事行動的權力，而副總統彭斯也說，情報顯示伊朗已要求中東民兵組織不要攻擊美國。

本周美伊幾乎要發動戰爭的情況造成油價震盪，但現在油價又重返美國發動空襲、擊斃伊朗高階將領前的水準。目前美伊衝突並未衝擊中東石油出口，且全球油市仍享有供應緩衝，因石油輸出國家組織（OPEC）成員國閒置產能巨大，且美國頁岩油產量增加。

外匯經紀商AxiTrader亞洲市場策略主管Stephen Innes說：「現在的價格看起來才對，但如果這周供給在沒有任何干擾下，我們會看到油價跌得更低。」他又補充說，所有風險溢價都煙消雲散。

然而，緊張局勢依然存在。加拿大、英國和澳洲總理表示，周三（8日）墜毀在德黑蘭附近的烏克蘭客機，可能是被伊朗導彈擊落。伊朗政府則否認這個指控。

顧問業者歐亞集團（Eurasia Group）分析師Robert Johnston和Henning Gloystein說，雖然直接開戰的威脅已緩解，該產業還是走在危險邊緣，隨時都可能發生運輸事故，或輸油管設備遭到攻擊等事件。

油價將自11月以來首度周線下跌，原因是美伊衝突情勢緩解，緩和了投資人對中東供給市...
油價將自11月以來首度周線下跌，原因是美伊衝突情勢緩解，緩和了投資人對中東供給市場的憂慮。路透
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伊朗油價中東

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