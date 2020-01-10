美聯準會官員：貿易風險減輕 美經濟今年有藍天

全球貿易戰尚未落幕，不過多位聯準會（Fed）周四分別表示，由於風險開始減輕，企業面對新的貿易環境也有所調整，美國經濟可能已度過了最糟糕的時期。

在各自進行的演講和專訪中，Fed副主席克拉瑞達在內的決策者一致表示，美墨加新貿易協定已過關，美中下周將簽署初步貿易協議的種種進展，讓他們對來年的經濟更有信心。

克拉瑞達在紐約一場論壇上表示，有一些跡象表明全球經濟面對的阻力可能開始消退。克拉瑞達表示，Fed去年三次「適時」降息，「為經濟提供支撐，並協助保持美國經濟前景處於正軌」。

另有四位聯邦準備銀行總裁也呼應克拉瑞達的看法。聖路易斯聯邦準備銀行總裁博拉德在威斯康辛州銀行家協會的經濟展望午餐會上表示，這並不表示很多經濟學家認為導致經濟成長放緩、並推低企業投資的不確定性已完全得到解決。但博拉德指出，他認為企業正在調整供應鏈和策略來加以適應。他表示現在的前景是從衰退風險中實現「軟著陸」。去年在貿易戰影響下，衰退風險飆升，經濟成長放緩，不過並不劇烈。

隨著關稅生效以及貿易規則的改寫，「企業不會坐視不理」，布拉德稱，「他們必須想辦法應對，這將會減輕美國經濟面臨的貿易衝擊。」

此外，克拉瑞達周四表示，聯邦公開市場委員會的基本觀點是，在2019年三度降息之後，核心通貨膨脹率將回升至2％目標，他認為這部分可抵銷全球通膨減速的逆風。

克拉瑞達暗示，聯邦公開市場委員會希望等待一段時間，讓降息的效果傳導至通貨膨脹預期和實際物價水平。

「我所指的全球通膨放緩壓力是非常強大的力量，在為推動通膨達到目標而制定貨幣政策政策時需要考慮到這一背景因素。但即使這樣，我們確實認為該政策是適當的，而且根據我們的基本預期，這種狀態依然能持續下去。」

博拉德談到中東緊張局勢上升則說，「地緣政治風險的加劇可能意味著油價上漲，但鑒於美國的石油消費強度下降和產量高於歷史水平，這對美國經濟的最終影響可能接近中性。」