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第一階段貿易協議簽署前 中美可能敲定一系列企業協議

2020-01-10 09:33經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

彭博資訊報導，美中簽署第一階段貿易協議前夕，雙方可能敲定一系列已經運作許久的企業協議，可能與貿易協議一同簽署，但中國商務部並未回應。

知情人士透露，第一階段協議的文本細節幾乎沒有對外透露，但企業高管將參加簽署儀式以示支持，表明談判已有進展，尤其是一些已籌備很久的中國計畫。

北京周四強調一項承諾，將全面向內、外資企業放開油氣勘查開採，打破國企專營局面。中國自然資源部表示，淨

資產不低於3億元人民幣的內外資公司，均有資格按照規定取得油氣礦業權。

中國石化、中投海外和中國銀行在2017年達成協議，協助開發在阿拉斯加一個規模430億美元的液化天然氣出口工廠。該計畫仍在等待美國監管機構的批准。

另外，在貿易戰進行之際，大陸以前所未有的步伐開放金融業。大陸當局周三宣布，美國運通進入大陸規模27兆美元支付市場的主要障礙已被清除。

美國運通與大陸金融科技服務公司「連連」成立合資企業後，在2018年11月成為第一家獲准開始準備該業務的外資企業；大陸央行本周決定接受其銀行卡清算業務的申請，朝最終批准邁進。

摩根大通和穆迪等美國金融機構，仍在等待股權變更的監管批准，以增加對大陸合資企業的控股。

美中定於15日簽署協議，知情人士透露，中國大陸副總理劉鶴率領的代表團成員包括中國央行行長易綱和商務部長鍾山，美國和大陸企業高管也將出席簽署儀式。白宮表示，仍在與大陸協調出席的人員名單。

川普周四表示，希望「立即」開始第二階段貿易談判，但可能要等到11月美國總統大選結束後才能完成談判。

中國大陸副總理劉鶴將率團前往美國，簽署美中第一階段貿易協議。 美聯社
中國大陸副總理劉鶴將率團前往美國，簽署美中第一階段貿易協議。 美聯社
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