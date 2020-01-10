中東局勢降溫 油價、金價走低

油價周四下跌，因美伊衝突的疑慮緩解，投資人關注焦點轉向美國原油庫存增加。金價也因中東局勢降溫而走低。

布蘭特原油期貨收跌0.07美元或0.11%，結算價報每桶65.37美元；西德州原油期貨下跌0.05美元或0.08%，結算價報每桶59.56美元。

美國無人機空襲狙殺伊朗高級將領，導致伊朗向美軍駐伊拉克軍事基地發射導彈，將原油價格推升至四個月來高點；但美國總統川普發表談話，並未做出任何進一步軍事行動的威脅，伊朗也稱報復行動已結束，油價迅速回落。

Tadition Energy市場研究主管Gene McGillian表示：「油價因地緣政治風險上漲，隨後回落，顯示基本面並不強勁，供給仍大於需求。」

投資人的注意力轉至美國上周原油庫存意外增加，美國能源資訊署（EIA）周三表示，截至1月3日當周，美國原油庫存增加120萬桶至4.311億桶，高於分析師預期的減少360萬桶。

金價周四下跌，因市場預期美伊不會尋求進一步衝突，且對美中貿易協議的樂觀情緒增強；中國大陸商務周四表示，中國國務院副總理劉鶴將於下周在華府與美方簽署第一階段貿易協議。

黃金現貨下跌0.2%，報每英兩1,552.28美元。美國黃金期貨下跌0.4%，結算價報每英兩1,554.3美元。

渣打銀行分析師Suki Cooper表示：「風險意願升高，黃金等安全資產受獲利了結打擊，這種情況可能會持續一段時間。」

金價周三一度升穿1,600美元大關，為七年來首見，但在中東局勢出現緩解跡象後轉跌。

鈀金周四一度觸及每英兩2,149.50美元的紀錄高點，主因對供給短缺的疑慮揮之不去；鈀金隨後下跌，收跌0.4%，報2,096.06美元。