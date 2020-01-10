親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
波音客機墜伊朗
伊朗報復美行動
澳洲野火燒不停
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

逆向操作催票 連勝文：你不用喜歡韓國瑜、國民黨

不分區政黨票決定投誰了？告訴你各黨第一棒強在哪

中東局勢降溫 油價、金價走低

2020-01-10 08:20經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

油價周四下跌，因美伊衝突的疑慮緩解，投資人關注焦點轉向美國原油庫存增加。金價也因中東局勢降溫而走低。

布蘭特原油期貨收跌0.07美元或0.11%，結算價報每桶65.37美元；西德州原油期貨下跌0.05美元或0.08%，結算價報每桶59.56美元。

美國無人機空襲狙殺伊朗高級將領，導致伊朗向美軍駐伊拉克軍事基地發射導彈，將原油價格推升至四個月來高點；但美國總統川普發表談話，並未做出任何進一步軍事行動的威脅，伊朗也稱報復行動已結束，油價迅速回落。

Tadition Energy市場研究主管Gene McGillian表示：「油價因地緣政治風險上漲，隨後回落，顯示基本面並不強勁，供給仍大於需求。」

投資人的注意力轉至美國上周原油庫存意外增加，美國能源資訊署（EIA）周三表示，截至1月3日當周，美國原油庫存增加120萬桶至4.311億桶，高於分析師預期的減少360萬桶。

金價周四下跌，因市場預期美伊不會尋求進一步衝突，且對美中貿易協議的樂觀情緒增強；中國大陸商務周四表示，中國國務院副總理劉鶴將於下周在華府與美方簽署第一階段貿易協議。

黃金現貨下跌0.2%，報每英兩1,552.28美元。美國黃金期貨下跌0.4%，結算價報每英兩1,554.3美元。

渣打銀行分析師Suki Cooper表示：「風險意願升高，黃金等安全資產受獲利了結打擊，這種情況可能會持續一段時間。」

金價周三一度升穿1,600美元大關，為七年來首見，但在中東局勢出現緩解跡象後轉跌。

鈀金周四一度觸及每英兩2,149.50美元的紀錄高點，主因對供給短缺的疑慮揮之不去；鈀金隨後下跌，收跌0.4%，報2,096.06美元。

油價金價伊朗

延伸閱讀

伊朗：邀請美國參與烏航空難調查 美方已同意

川普淡化處理伊朗攻擊 油價小跌

【彭博專欄】美伊衝突 不會嚇壞油市

前警告、後叫停 伊朗只求討面子

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

中鋼勝訴！銷美碳合金定尺鋼板反傾銷關稅 大幅降為6.73％

2020-01-10 06:53

世銀下修今年全球經濟成長

2020-01-10 02:07

美伊衝突未升溫 美股3大指數再創新高

2020-01-10 06:18

Uber調整加州車資費率

2020-01-10 02:07

沃爾瑪自動化機器人 出擊

2020-01-10 02:07

梅西百貨擬關29家門市

2020-01-10 02:07

咖啡豆爆量 行情急轉直下

2020-01-10 02:07

迅銷海外受挫 調降獲利展望

2020-01-10 02:07

高恩現身 砲口指向法總統

2020-01-10 02:07

美擬鬆綁即時股價資訊流 協助投資人降低成本

2020-01-10 02:07

【彭博專欄】美伊衝突 不會嚇壞油市

2020-01-10 01:57

貿戰降溫復甦仍弱 世銀下修全球經濟成長

2020-01-10 00:41

美伊衝突緩解 避險需求降 油、金價趨穩

2020-01-09 23:53

全球永續債發行量創高

2020-01-09 23:42

市場氣氛樂觀 美股開盤再創新高

2020-01-09 23:25

貿易戰續僵持 世銀：經濟僅成長2.4%

2020-01-09 18:57

美股無懼美伊衝突 分析師：接下來就怕這件事

2020-01-09 17:04

高田危機爆不完 又一波氣囊召回

2020-01-09 14:56

美伊關係緊繃 巴西石油公司暫避荷姆茲海峽

2020-01-09 14:36

美石油仰賴進口 川普吹噓能源獨立遭打臉

2020-01-09 14:35

去年今年全球經濟成長率 世銀下修0.2個百分點

2020-01-09 14:32

是否允許華為競標5G？ 巴西不接受美國施壓

2020-01-09 14:15

特斯拉市值創850億美元 美國最有價值汽車公司

2020-01-09 11:04

貿易與投資復甦慢 世銀下修今明年全球經濟成長率預測

2020-01-09 09:44

美元上漲、避險日圓和瑞郎下跌 川普稱美伊局勢緩解

2020-01-09 07:34

美股因川普談話走高 火箭彈襲巴格達綠區後回吐漲幅

2020-01-09 07:18

美伊衝突憂慮減緩 美股收紅那斯達克指數創新高

2020-01-09 06:22

美音箱廠告Google侵權

2020-01-08 23:41

美自動化倉儲業 投資新寵

2020-01-08 23:38

彭博資訊專欄／黃金牛市…有影

2020-01-07 23:26

伊爾艾朗專欄／中東衝突 市場別反應過度

2020-01-04 23:17

台灣科技股2020年成長動能一切俱備 台積電帶頭衝

2019-12-10 14:16

金融時報：北京下令公家機關 三年內換掉外國電腦

2019-12-09 08:48

聯合航空又現蠍子！女子在機上遭蠍子螫傷

2019-12-08 08:25

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10
看更多

熱門文章

女王震怒！哈利梅根逕自發退出聲明「形同對王室宣戰」

2020-01-09 10:33

這兩組照片 促成哈利梅根決心出走

2020-01-09 16:51

為何美軍無傷亡？紐時：美提前3小時就知伊朗將襲擊

2020-01-09 11:09

影／救一隻算一隻…澳洲野火 一群燒傷無尾熊瑟縮車內

2020-01-09 10:42

新聞開始前衣服拉鍊竟爆開 女主播靠這招撐完播報

2020-01-09 17:20

伊朗這個動作 讓美國先知道有飛彈攻擊而避開傷亡

2020-01-09 21:52

澳洲野火肆虐數月 網友：買餅乾也能拯救無尾熊

2020-01-09 19:13

哈利梅根震撼彈 毀了凱特38歲生日

2020-01-09 22:06

美股無懼美伊衝突 分析師：接下來就怕這件事

2020-01-09 17:04

哈利、梅根退居幕後 不愛江山愛美人現代版

2020-01-09 11:53

哈利夫婦退居王室幕後 黛妃之死竟是遠因

2020-01-09 22:19

大驚喜！女大生兼差開Uber 數日後發現乘客幫她付清學校欠款

2020-01-09 13:59

一手翻盤敘利亞戰局！伊朗戰神 逼數十萬人淪難民

2020-01-09 10:00

加拿大總理：情報指向伊朗誤擊烏克蘭客機

2020-01-10 05:03

好友評哈利出走：漫長悲傷的告別王室生活

2020-01-09 20:58

哈利梅根身家頗豐 合計資產3400萬英鎊

2020-01-10 04:29

英媒：哈利想走不送 但事前未徵詢女王不可原諒

2020-01-09 22:14

哈利王子與梅根「淡出」皇室？ 英國皇室急滅火

2020-01-09 14:16

烏航墜機63人為加拿大公民 大學生、新婚夫婦難逃死劫

2020-01-09 12:12

日本暖春 民間氣象估東京櫻花3月19日提前開

2020-01-09 13:03

澳洲野火延燒釀26死 警控183人涉案24人縱火

2020-01-09 11:43

大陸商務部證實 劉鶴13至15日訪美簽首階段貿易協議

2020-01-09 15:17

偷渡悲劇！法航班機起落架內發現10歲兒童屍體

2020-01-09 13:47

母放7月大嬰兒在陽台睡5小時 零下7度中不幸凍死

2020-01-09 18:11

哈利梅根走自己的路 寓所隨扈開支上億仍要納稅人埋單

2020-01-09 17:52

英國會表決通過脫歐法案 1月底分手歐盟

2020-01-10 05:41

烏克蘭客機墜毀伊朗前 疑遭俄製防空飛彈襲擊

2020-01-09 23:56

都不想真打！伊朗精心策畫最弱復仇 美國順勢下坡

2020-01-09 17:13

影／16枚飛彈落下無美軍傷亡 伊朗為降溫預留空間

2020-01-09 16:24

攻擊美軍基地後 伊朗：將採取更嚴厲報復

2020-01-09 20:41

烏克蘭客機墜毀 伊朗初步調查：出事前空中起火

2020-01-09 14:29

伊朗報復有無放水？美國高層不同調

2020-01-09 13:13

當年伊朗大使館出事，讓卡特只當一任總統！看懂川普為何發動武力刺殺

2020-01-09 15:48

美中貿易 川普：立即展開第二階段談判

2020-01-10 02:10

102年來最強地震侵襲 波多黎各全國三分之二斷電

2020-01-09 10:19

影／記者會被問「推薦行李箱嗎？」高恩神祕地笑了

2020-01-09 17:26

哈利梅根拋「淡出」震撼彈 英國王室繼承順位大洗牌？

2020-01-09 17:28

美眾院通過決議案 限制川普對伊朗動武權限

2020-01-10 07:44

7歲女童背部長瘤「拳頭大」 切開見三胞胎頭手腳

2020-01-09 15:33

美眾院決議案限制川普動武權力 兩黨各有幾人跑票

2020-01-10 07:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top