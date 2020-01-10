台灣ADR全漲 台積電漲0.8％

台積電ADR周四（9日）上漲，高於台北交易股價溢價為5.3%。

台積電ADR漲0.8%，收在59.23美元。費城半導體指數漲0.6%。

美股周四上揚，主因美國貿易樂觀情緒增強，且美伊緊張局勢緩和；蘋果公司等重量級公司的股價上揚，帶動漲勢。

道瓊工業指數上漲211.81點或0.7%，報28,956.9點；標普500指數上漲21.65點或0.7%，至3,274.7點；那斯達克指數上漲74.18點或0.8%，漲至9,203.43點。三大指數均締造盤中及收盤新高。

台灣加權股價指數昨天大漲153.53點收11,970.63點。台積電大漲2.4%，收337.50元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 79.79 +2.90 79.80 -0.01

中華電 CHT 110.18 +0.22 109.50 0.62

台積電 TSM 355.34 +0.82 337.50 5.29

聯電 UMC 15.72 +0.38 16.05 -2.07

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價