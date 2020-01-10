道瓊大漲212點 貿易樂觀情緒助美股再創紀錄新高

貿易樂觀情緒和中東局勢緩和，助美股再創新高。 美聯社 分享 facebook

美股周四上揚，主因美國貿易樂觀情緒增強，且美伊緊張局勢緩和；蘋果公司等重量級公司的股價上揚，帶動漲勢。

道瓊工業指數上漲211.81點或0.74%，報28,956.9點；標普500指數上漲21.65點或0.67%，至3,274.7點；那斯達克指數上漲74.18點或0.81%，漲至9,203.43點。三大指數均締造盤中及收盤新高。

中國大陸商務部證實，國務院副總理下周將前往華府，與美方簽署第一階段貿易協議。美國總統川普表示，近期內將與北京展開第二階段貿易磋商，但可能等到11月大選結束後才會完成協議。

Chase Investment Counsel總裁Peter Tuz表示：「投資人原本的疑慮消退，不過，年初的時候總是會有許多資金進入市場。」

市場正密切關注美伊局勢，美國和伊朗從戰爭的邊緣回撤後，投資人的風險偏好回升。川普並未下令採取更多軍事行動，伊朗也表示對美軍狙殺革命衛隊聖城旅指揮官蘇雷曼尼的回應已經結束。

蘋果股價上漲2.1%，主因數據顯示去年12月iPhone在中國市場的銷售躍升逾18%，投資銀行Jefferies也調高蘋果公司的目標價。標普500科技股上漲1.1%，在各類股中漲幅最大。

花旗、高盛下周公布財報，分析師的預測樂觀，扶助金融股上揚。

百貨公司業者Kohls股價挫跌6.5%，因假期購物季的銷售下滑，全年獲利也落在原本已經下修的預測區間低點。

J.C. Penney股價重挫10.8%，因同店銷售數據低迷。

第4季財報將從下周起展開，Refinitiv的IBES資料顯示，分析師預估標普500指數成分股企業的獲利將連續第二季下滑。