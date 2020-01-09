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特斯拉債券從谷底翻身 交易價與面值持平

2020-01-09 23:42經濟日報 編譯黃嘉洵／綜合外電

華爾街日報報導，特斯拉（Tesla）在2017年發行規模18億美元的高收益債，如今成交價格首次漲抵面額水平。

根據債券交易平台MarketAxess，交易價達到面額水平對特斯拉是象徵性的勝利，該公司債券自發行後一路跌跌撞撞，價格甚至還一度在去年5月每1美元跌至81美分的谷底。

特斯拉2025年到期的高收益債價格在8日每1美元漲至100美分，殖利率約為5.3%，低於債券價格在去年5月底觸底時的9.5%。當債券價格上漲和投資人要求較低的風險溢價時，債券殖利率會下滑。

特斯拉債券價格的凌厲漲勢，適逢公司股價和可轉換債券價格漲抵歷史新高。部分分析師表示，若執行長馬斯克選擇展開新一輪籌資，將有一系列具吸引力的融資選擇擺在他面前。

隨著特斯拉去年第4季產銷量達標，同時順利進軍亞、歐市場，推升股價在8日大漲近5%至492.14美元。期貨交易員押注這股漲勢將會持續，一項特斯拉熱門衍生性商品在6月到期的買權價格為620美元。

分析師表示，特斯拉股價勁揚令債券投資人感到寬慰。基於違約疑慮升溫，大部分與特斯拉同是CCC級的垃圾債，在去年下半年下跌，但特斯拉的債券價格則一路追隨美股漲勢而上揚。

特斯拉去年10月表示，公司營運所產生的現金應足以支應資本支出與償債，但也可能發行新股、可轉換債券或公司債。發行新股將稀釋股權，但能減輕資產負債表的負擔；舉新債則會增加每年債息支出。

圖為特斯拉執行長馬斯克赴上海參加Model 3交車儀式。美聯社
圖為特斯拉執行長馬斯克赴上海參加Model 3交車儀式。美聯社
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