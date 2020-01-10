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貿戰降溫復甦仍弱 世銀下修全球經濟成長

2020-01-10 00:41聯合報 編譯黃淑玲／綜合外電

世界銀行下修今年全球經濟成長率。 （路透）
世界銀行下修今年全球經濟成長率。 （路透）
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世界銀行周三（八日）微幅下修今年全球經濟成長預測○點二個百分點，至百分之二點五，理由是美中貿易戰雖已有降溫，但貿易與投資的復甦力道仍比預期弱。針對最新發生的美國與伊朗在中東的衝突，世銀官員表示，無法估算對經濟成長的影響程度，但強調這將增加不確定性，傷害投資展望。

至於去年全年全球經濟成長率，最終數據預期將比原先預測降低○點二個百分點，至百分之二點四。世銀表示，去年是十年前金融危機爆發以來經濟成長最弱的一年，今年情況預料可稍微改善，但仍非常容易受貿易不確定性以及地緣政治影響。

世銀周三發表的最新全球經濟展望報告，已將美中即將簽署第一階段貿易協議的進展納入分析。世銀經濟預測主管Ayhan Kose說，雖然關稅調降對貿易的影響很小，但有助企業信心的提振與投資前景，進而帶動貿易成長。

世銀預估今年全球貿易可望溫和成長百分之一點九，比去年的百分之一點四進步。去年全球貿易成長率也創二○○八到二○○九年金融危機以來最低。根據世銀資料，全球貿易自二○一○年以來的平均年度成長率有百分之五，去年和今年數字顯然都遠低於這個平均值。

世銀的報告也發現，先進經濟體、新興市場開發中國家的經濟展望相當分歧。今年美國、歐洲與日本的經濟成長率預測將會由去年的百分之一點六降為百分之一點四。先前的預測值則是去年成長率可以有百分之一點七，今年成長率達百分之一點五。下修的理由是製造業持續疲軟，以及美國的關稅與報復措施帶來的負面影響揮之不去。

新興市場的經濟成長率今年估計為百分之四點三，世銀指出，成長將主要由八個國家領軍，其中阿根廷與伊朗預期可在今年脫離經濟衰退，去年經濟走緩的巴西、印度、墨西哥、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、土耳其今年預期也將改善。

世銀新興市場經濟成長率伊朗關稅俄羅斯貿易戰開發中國家世界銀行

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