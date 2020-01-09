貿易戰續僵持 世銀：經濟僅成長2.4%

由於美中貿易戰的僵持，全球預期景氣成長率下修。(photo by Piqsels) 分享 facebook 今年全球經濟成長幅度也只會有2.4%，勉強比疲軟的去年多增加10分之1。世界銀行在最新的全球經濟前景報告中，再度做出悲觀的預測，對比去年年中的預測也是下修。世銀解釋說，原因與中美貿易戰的僵持還是有關，單靠小型新興經濟體的反彈（如阿根廷）無法帶起全球經濟成長，整體而言仍是市場呈現脆弱、緩慢復甦中。

全球經濟成長有限

最新一期世界銀行發行的《全球經濟前景報告》顯示，雖然全球大多數的經濟體今年都會有緩慢成長，但增長幅度有限，世銀這次的預測是下修了去年6月的2020年預測，認為只會比去年進步10分之1，大概是2.4%的經濟成長。

根據《曼谷日報》報導，世銀解釋，景氣復甦的緩慢是因中美貿易戰的僵持，這兩國合計佔全球GDP近40％，雖然雙方爭論改善，但已經花太長的時間，美國預測經濟成長（預計1.8%）甚至低於去年的2.3%，而中國的預期增長率更可能寫1990年以來的紀錄，首度不到6%。

世銀警告政治影響

由於兩大強國的復甦腳步太慢，全球景氣增長幅度自然被拖緩，目前只能靠一些小型新興經濟體反彈，譬如阿根廷等去年受到貿易戰波及、損失慘重但潛力不錯的新興市場，但無論如何，今年全球整體的預期經濟增長率仍不及長期平均增長水平，世銀認為，遠遠達不到減輕貧困的目標。

此外，這份報告的標題是「脆弱、小心以對」（Fragile , Handle With Care），他們之所以用此形容2020年的景氣預測，與近期政治風險有關，世銀警告說，最直接影響景氣增長率的還是中美貿易戰間的氛圍，其他事件則包含近期伊朗和美國的緊張氣氛，這些雙邊經濟關係都會因大國參與其中，而波及其他經濟體，最終拖累全球經濟成長。

圖說：由於美中貿易戰的僵持，全球預期景氣成長率下修。(photo by Piqsels)

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