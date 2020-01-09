高田危機爆不完 又一波氣囊召回

高田汽車。 美聯社 分享 facebook

近年來一再宣布召回的高田(Takata)汽車安全氣囊，現在又召回售予14家車廠的1000萬個汽車前座安全氣囊充氣器。這波召回行動可能使2001年展開的美國歷來最大規模汽車連串召回行動告一段落。

車主只要到NHTSA網站輸入共有17個數字的車輛識別號碼，就能知道自己的車子是否受影響。

日本高田公司製造的安全氣囊，可能因充氣力度太大而爆炸，導致碎片傷人。高田2015年與全國公路交通安全管理署(NHTSA)達成和解協議，先後在美國召回大約7000萬輛車，高田也宣告破產。

這次召回行動包括奧迪、BMW、本田、戴姆勒廂型車、飛雅特─克萊斯勒、法拉利、福特、通用汽車、馬自達、三菱、日產、速霸陸、豐田和福斯車型。

這些車廠將決定哪些車型受到影響，並自行召回汽車。

新召回的充氣器是用以臨時更換高田原來製造的危險充氣器，以爭取時間發展安全替代品。

高田氣囊原來用硝酸銨引發微型爆炸為氣囊充氣，可是硝酸銨在濕熱環境可能變質，導致爆發速度太快，把金屬容器炸碎。全球各地至少有25人因此喪生，數百人受傷，而全球各地已召回大約1億個充氣器。新的永久替代品不再使用硝酸銨。

高田說，新召回的1000萬個充氣器只是估計數字，其中許多可能未曾安裝在車上，實際上有多少車輛受影響還不明。

儘管如此，召回數量還是很可觀。速霸陸即宣布召回將近50萬輛車，包括2003到2014年份的一些Forester、Baja、Impreza、WRX、Legacy和Outback等車型。速霸陸為通用汽車製造的2005和2006年份Saab 9-2x車型也召回。

高田的召回行動根據車齡和地點分期施行，在愈南部較濕熱地區登記的車輛優先召回。

高田仍需在今年底前，證明使用加入除濕化學品的硝酸銨的充氣器安全無虞，否則將得再召回數以百萬計充氣器。